Un detenido y diez gallos de pelea rescatados tras desmantelar un reñidero entre Camas y Tomares (Sevilla)

Desmantelamiento de un reñidero dedicado a las peleas de gallos entre Camas y Tomares (Sevilla) - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un reñidero acondicionado para peleas ilegales de gallos, ubicado entre las localidades sevillanas de Camas y Tomares. Así, el operativo se ha saldado con la detención de una persona, la desarticulación del reñidero, la recuperación de 10 gallos de pelea, así como diversas armas blancas y sustancias estupefacientes.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó cuando los investigadores de la Policía Nacional de la localidad de Camas tuvieron conocimiento de unas supuestas actividades ilegales que se estaban produciendo, resultando ser peleas clandestinas de gallos.

Tras recabar datos y realizar diferentes diligencias, identificaron una nave ubicada entre las localidades de Camas y Tomares, espacio donde se desarrollaban las peleas.

De esta forma, el pasado 20 de enero los agentes apreciaron en las inmediaciones del lugar "gran afluencia de vehículos y personas", por lo que llevaron a cabo un dispositivo en el que se detectó una pelea entre dos gallos "con numerosos espectadores", quienes, según el Cuerpo, pueden enfrentarse a duras sanciones administrativas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Camas, junto a agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local de Tomares.