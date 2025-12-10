Detenido un hombre tras amenazar con un cuchillo a una doctora del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Archivo - Imágenes de recurso del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre por un delito de amenazas a una persona en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según han informado fuentes del 112 a Europa Press, los servicios de emergencias recibieron un aviso a las 10,50 horas debido a la presencia de un hombre con actitud agresiva en el Centro Hospitalario. Esta persona habría amenazado con un cuchillo a una doctora y varios pacientes, aunque sin heridos.

Tras este aviso se dio parte a la Policía Nacional que posteriormente detuvo al hombre. El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes policiales a esta agencia.