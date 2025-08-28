Detenido un hombre por apuñalar con un cuchillo a un policía nacional jubilado en el interior de un autobús en Sevilla

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por presuntamente apuñalar con un cuchillo a un policía nacional jubilado en el interior de un autobús de la línea 14 de Tussam, la empresa municipal de transporte urbano de Sevilla.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla a Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 8,50 horas, cuando el autobús circulaba por la avenida José Díaz, en su confluencia con la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril.

El presunto agresor, que portaba un cuchillo, atacó al pasajero sin que, por el momento, se conozcan los motivos del acto. Tras el incidente, varios pasajeros del autobús auxiliaron al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia, entre ellos el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y la Policía Nacional.

El individuo ha sido arrestado en la zona y se desconoce cuándo será puesto a disposición judicial.