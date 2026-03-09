Detenido un joven de 23 años cuando intentaba robar dentro de un coche en el distrito Macarena de Sevilla

Detenido un joven de 23 años sorprendido cuando robaba en el interior de un coche en el distrito Macarena. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido, in fraganti, a un varón de 23 años cuando cometía un robo en el interior de un vehículo en el distrito Macarena, en Sevilla capital.

Los agentes sorprendieron al joven cuando se hallaba dentro del turismo, estacionado en la calle Perafán de Rivera, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y posteriormente será puesto a disposición judicial.