Detenido por pagar con billetes falsos de 200 euros en tiendas de alimentación de Coria del Río (Sevilla)

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CORIA DEL RÍOA SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Coria del Río a una persona como presunta responsable de un delito de falsificación de moneda tras utilizar dos billetes falsos de 200 euros para realizar compras en distintos establecimientos comerciales.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Fraude Informático de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, en colaboración con la Brigada de Investigación del Banco de España, integrada en la Comisaría General de Policía Judicial y especializada en la lucha contra la falsificación de moneda, informa en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron después de detectarse la circulación de dos billetes falsificados de 200 euros utilizados en un establecimiento comercial de Coria. Las investigaciones permitieron determinar que el autor seguía un mismo modus operandi, consistente en realizar compras de escaso importe en comercios de alimentación para recibir el cambio en dinero auténtico, obteniendo así un beneficio económico mediante la introducción de billetes falsos en el circuito comercial.

En la actuación se intervinieron los dos billetes falsificados de 200 euros utilizados para cometer los hechos.