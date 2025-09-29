Detenido como presunto autor de una agresión sexual en el barrio de Los Remedios de Sevilla

Archivo - Agente de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICIA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de una agresión sexual en el barrio de Los Remedios de Sevilla.

Según ha confirmado el Cuerpo a Europa Press, los hechos sucedieron durante la jornada del pasado domingo, 28 de septiembre, aunque no han trascendido datos del detenido.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado durante una rueda de prensa que la Policía Nacional continúa con la investigación, aunque no se han trasladado, por el momento, actualizaciones al Consistorio sobre el hecho.