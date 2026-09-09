Detenido el presunto responsable de numerosos incendios en contenedores de Sevilla con más de 20 antecedentes

Archivo - Imagen de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada del martes 8 a un varón de 47 años como presunto responsable de un delito continuado de daños. El detenido llevó a cabo hace un mes en Sevilla la quema de casi una treintena de contenedores, ocasionando "cuantiosos daños" y siendo necesaria la movilización de servicios públicos municipales y de emergencias. El detenido, con más de una veintena de antecedentes previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Según ha concretado el Cuerpo en una nota, la acción delictiva continuada se llevó a cabo hace un mes en la capital hispalense, registrándose varias emergencias por incendio entre las 15,35 y las 19,30 horas, siendo necesarias en todas ellas la intervención de los bomberos para sofocar las llamas.

Estos hechos se produjeron en diferentes puntos de la ciudad, comenzando en el distrito de Nervión, para posteriormente pasar acometerse los siguientes en el distrito Sur y producirse los últimos en el distrito de Triana, circunstancias que hacían presuponer que estos incendios no habrían sido fortuitos, sino que habrían sido provocados.

En contexto, en la primera intervención a la que la Policía Nacional fue comisionada por la Sala Cimacc 091 los agentes encontraron varios contenedores ardiendo y un vehículo cercano a los mismo con daños. En la segunda intervención necesaria, efectuada a las 18,00 horas, los policías encontraron nuevamente varios contenedores ardiendo, un vehículo, y un domicilio cercano donde por las llamas se había quemado ya la persiana del salón "y pudieron producirse daños más graves de no ser por la intervención de los servicios de emergencia". Hora y media más tarde, nuevos incendios en contenedores afectaron a la fachada de una ferretería y de una sucursal bancaria.

En total, habrían sido 28 los contenedores quemados, cuya valoración de daños por parte de la empresa pública propietaria de los mismos ascendería a más 32.500 euros.

Por todos estos hechos, el grupo investigador realizó una "exhaustiva recopilación" a través de los recursos tecnológicos a su alcance para determinar la posible autoría de los incendios, consiguiendo identificar plenamente al responsable de los mismos, un varón de 47 años con más de una veintena de antecedentes policiales previos por hechos de distinta naturaleza. Al no ser posible localizarle durante las siguientes horas, se le activó una búsqueda policial que ha dado sus frutos.

Una patrulla de seguridad ciudadana en servicio de prevención de la delincuencia, observó a dos individuos en el distrito Centro de Granada cuya actitud les resultó sospechosa, por lo que decidieron identificarlos, resultando que uno de ellos era la persona a la que se le había establecido esa búsqueda. Por tal motivo, la patrulla llevó a cabo su detención, habiendo pasado posteriormente a disposición de la autoridad judicial.