Detenido por robar una pieza de una cosechadora para después venderla en un desguace en Utrera (Sevilla)

Agente del equipo Roca de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

UTRERA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su supuesta participación en la sustracción de "un brazo de trabajo" de una cosechadora-picadora de girasol. Este elemento, es una "pieza fundamental de una cosechadora, imprescindible para las labores propias de agricultores", teniendo un valor de unos 9.000 euros.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron cuando el agricultor, propietario de la maquinaria, tenía ubicada en un recinto cerrado el brazo de la cosechadora junto con la maquinaria en estado de conservación a la espera de su uso para la próxima campaña de septiembre.

Según los indicios, el autor accedió al recinto y, haciendo uso de un tractor, cargó el brazo de la cosechadora en una camioneta sustrayendo el material. Una vez sustraído, cortó en piezas el brazo para venderlo en un centro de tratamientos de residuos.

Una vez interpuesta la denuncia por el propietario, el equipo Roca de la Guardia Civil en Utrera (Sevilla), especializado en la investigación de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, centró su investigación en la localización del material sustraído, sabiendo la complejidad de vender en el mercado negro ese tipo de material debido a la baja demanda.

Gracias a la colaboración de regente de un centro de tratamiento de residuos, los investigadores de la Guardia Civil lograron localizar las piezas ya diseccionadas. Esto supuso una segunda fase en la investigación centrándose en la identificación y posterior detención del autor por su supuesta participación en los hechos.

Tras la entrega de las piezas a su legítimo propietario para el uso de las piezas en otras maquinarias, las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial en los Juzgados de Utrera.