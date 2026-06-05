Detenido por robos en coches de compañeros de empresas ferroviarias que trabajaban en la estación de Salteras (Sevilla)

Uno de los coches aparcados junto a la estación de Salteras objeto de robo. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de varios robos en el interior de vehículos que se encontraban en las inmediaciones de la estación de tren de la localidad sevillana de Salteras. La investigación se centró sobre un trabajador de una de las empresas contratadas, que, supuestamente, fracturaba las ventanillas de los turismos, accedía a su interior y sustraía diversos objetos.

Los vehículos se hallaban estacionados en una zona acondicionada para trabajadores de las empresas que llevan a cabo labores de ampliación de la vía férrea en la citada estación, informa en un comunicado.

Los agentes constataron que el ladrón aprovechaba las horas de descanso del personal implicado en las obras para tener acceso a los vehículos y con la peculiaridad conseguía ser grabado por los sistemas de videovigilancia.

El ahora detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. La investigación ha contado con la estrecha colaboración del Departamento de Seguridad de Renfe.