Un detenido y seis armas intervenidas en El Cerezo tras la actuación de los antidisturbios de Sevilla

Agentes del GAR de la Policía Local en El Cerezo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local ha realizado en la zona del Cerezo, en el Distrito Macarena, un total de 17 dispositivos estáticos de control que se han saldado con una persona detenida y nueve investigadas no detenidas.

Además, fruto de ese opertivo llevado a cabo por los agentes antidisturbios de la Policía Local, grupo de reciente creación, se han identificado a 315 personas y se han inspeccionado 143 vehículos, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla.

El balance se completa con 13 actas de aprehensión de estupefacientes, seis armas intervenidas y siete actas de extranjería.

Este nuevo Grupo de Apoyo y Reacción realizó este miércoles, 18 de marzo, su primera intervención en la ciudad, también en esta misma zona, una actuación "en coordinación" con policías locales, que culminó con un total de 203 servicios en dicho barrio.

En esa ocasión, fueron identificadas 104 personas, se inspeccionaron 69 vehículos, se levantaron cinco actas por drogas, y hubo tres investigados no detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial.