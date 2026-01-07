Detenido en El Viso (Sevilla) un fugitivo buscado en Alemania por tres homicidios en grado de tentativa

Agentes de la Guardia Civil acompañan a una persona a dependencias oficiales tras su arresto. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano de nacionalidad alemana en el Viso del Alcor (Sevilla),al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) como presunto autor de tres delitos de homicidio en grado de tentativa cometidos en su país de origen.

La investigación se inició durante el desarrollo de controles preventivos de la delincuencia y seguridad ciudadana en la localidad de El Viso. En este sentido, los agentes constataron que esta persona se encontraba totalmente indocumentada y no facilitaba ningún dato al respecto, por lo que fue trasladado a dependencias oficiales para comprobar su identificación, señala en una nota de prensa.

Mediante los sistemas policiales y del canal de cooperación internacional Sirene, la Guardia Civil constató que sobre esta persona existía en vigor una requisitoria internacional de búsqueda, detención y entrega emitida por autoridades judiciales alemanas, como presunto autor de tres delitos de homicidio en grado de tentativa "realizados con extrema violencia".

El detenido ha sido puesto a disposición junto con las diligencias ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional con sede en Madrid, conforme a lo previsto para este tipo de procedimientos de cooperación judicial internacional.

La Orden Europea de Detención y Entrega o Euroorden es una resolución judicial emitida por un tribunal de una Estado de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro estado miembro de una persona buscada, bien para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o medidas de seguridad privativas de libertad.

Sustituye a la tradicional extradición sobre la base de permitir que la persecución de los delitos en la Unión tenga lugar directamente entre las autoridades judiciales europeas. De este modo, las autoridades políticas de cada Estado miembro intervendrán exclusivamente para prestar apoyo técnico especialmente procurando la traducción de la orden de detención al idioma del país en el que deba ser ejecutada. El proceso de entrega se aplicará en función de la legislación vigente del país receptor de la Euroorden.