Detenidos cinco miembros de un grupo dedicado al cultivo y distribución de marihuana en el Aljarafe sevillano

Operación contra un grupo dedicado al cultivo y distribución de marihuana en el Aljarafe sevillana. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes a cinco miembros de un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana en el Aljarafe sevillano. Durante los registros se han incautado 20.286 gramos de cogollos de marihuana así como 3.800 gramos de picadura de marihuana dispuestos para su distribución y consumo.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, la investigación se inició tras tener la Guardia Civil sospechas de un aumento de los movimientos con altas medidas de seguridad en los desplazamientos por parte de ciertos objetivos de los investigadores.

A raíz de estas primeras pesquisas, se estableció un dispositivo de vigilancia "discreta y permanente" sobre el presunto cabecilla de la organización, comprobando como una parte de los integrantes transportaban el material entre distintas viviendas que pudieran estar siendo utilizadas para el cultivo indoor de marihuana, mientras que el resto establecía puntos de vigilancia para tratar de detectar la posible presencia policial.

Fruto de estos dispositivos de vigilancia, los guardias civiles constataron unas fuertes medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la organización perfectamente jerarquizados con el propósito de detectar la posible presencia policial tanto en los desplazamientos de los integrantes como en los propios inmuebles utilizados para el cultivo.

Como consecuencia de la alta carga probatoria de la presunta comisión de actividad ilícita y reunidos todos los indicios se procedió a la entrada y registro en dos inmuebles en las localidades de Gines y Gelves (Sevilla).

En dichos registros se ha procedido a la aprehensión de 20.286 gramos de cogollos de marihuana dispuestas para su distribución y consumo, 3.800 gramos de picadura de marihuana, 560 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y 464 esquejes, así como 3.000 euros en metálico.

Entre los efectos incautados durante los registros la Guardia Civil intervino igualmente una gran cantidad de maquinaria de iluminación, refrigeración y secado, necesarias para la elaboración y tratamiento del producto ilícito. La Guardia Civil localizó igualmente conexiones fraudulentas ocultas al sistema de fluido eléctrico permitiendo mantener activas las plantaciones sin levantar sospechas, tratando de evadir las inspecciones y controles por parte de la compañía eléctrica.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Gines y ha finalizado con la detención de cinco personas puestas a disposición de la Autoridad judicial competente por su presunta implicación en un Delito contra la salud pública por tráfico de drogas y un Delito de defraudación de fluido eléctrico.