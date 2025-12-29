Detenidos dos hermanos por robo en un supermercado de Mairena (Sevilla) tras amenazar a la cajera con un arma de fogueo

Un agente muestra el arma de fogueo empleado por los ladrones en un supermercado de Mairena del Aljarafe. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación con uso de arma simulada en un establecimiento de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. La información obtenida de testigos presenciales así como de cámaras de seguridad permitió a los investigadores constatar que los sospechosos irrumpieron a primera hora de la mañana en el interior del supermercado, "que se encontraba lleno de clientes, esgrimiendo un arma blanca y un arma corta de fuego".

En este sentido, tras amenazar a una de las cajeras con el arma de fuego, esta forcejeó con los atracadores, que consiguieron arrebatarle la caja registradora y "darse a la fuga de manera apresurada", señala en un comunicado. La Guardia Civil recuperó la caja fuerte oculta entre la vegetación de un jardín cercano al lugar de los hechos, así como el arma blanca y varias prendas utilizadas por los autores, "de las que se habían desecho en su huida", y el arma corta de fuego utilizada.

El asalto tuvo lugar en un centro de estética de la citada localida, en el que los ladrones esgrimieron "un cuchillo de grandes dimensiones" para amenazar a la propietaria del negocio "y robaron la caja registradora antes de darse a la fuga".

Loa agentes, tras identificar a los supuestos autores del robo, registraron el domicilio familiar de ambos, "ante la posibilidad de una repentina huida por parte del otro sospechoso" y en el interior de la vivienda localizaron al segundo de los hermanos, "con una herida inciso contusa de grandes dimensiones en una de sus piernas y un sangrado abundante", que estaba intentando realizarse un torniquete, por lo que los guardias civiles procedieron a su auxilio inmediato.

Los agentes relacionaron esa herida con un asalto a un establecimiento hostelero realizado durante horas previas al registro de la vivienda, en el que los investigadores analizaron restos de sangre "en el lugar donde se produjo la fractura de una gran cristalera".

Ambas personas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación, delito de robo en interior de vivienda y un delito de estafa por el uso fraudulento de tarjetas de crédito sustraídas en el inmueble.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el equipo de Policía Judicial de Mairena en coordinación con la Comandancia de Sevilla junto al Puesto Principal de esta localidad y la Usecic de la Comandancia. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales.