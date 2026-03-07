Detenidos dos hombres con 145.000 euros en metálico en un operativo de control en el Distrito Macarena de Sevilla

Detenciones de la Policía Local de Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este viernes a dos hombres en la avenida San Lázaro, en el Distrito Macarena de Sevilla, dentro de un operativo de control desplegado en la zona.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, uno de ellos, de 42 años, contaba con una veintena de detenciones anteriores, y conducía un turismo, sin permiso de conducir, documentación falsificada, usurpando la identidad de otra persona y portando 145.000 euro en metálico en el asiento trasero, sin poder justificar su procedencia.

Por otro lado, el segundo detenido, de 32 años, tenía una requisitoria en vigor. Las diligencias se traspasaron a Policía Nacional que continúan las pesquisas oportunas.