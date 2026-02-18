Detenidos once miembros de un grupo tras robar al menos 64 móviles durante un festival de música en Sevilla

Móviles recuperados tras ser sutraísdos en el festival Row - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles en Sevilla a un grupo itinerante que se había desplazado hasta la ciudad con motivo del festival de música "Elrow", que se celebró en el exterior del Estadio de la Cartuja, el pasado sábado 14 de febrero.

La operación se ha saldado con un total de 11 personas detenidas y se han recuperado 64 teléfonos móviles que habían sido sustraídos a los asistentes del evento. Los presuntos autores utilizaban gas pimienta y técnicas de aislamiento de terminales para evitar su localización.

Con motivo de un multitudinario festival de música en la capital andaluza, la Policía Nacional organizó un amplio dispositivo enfocado en garantizar la seguridad, ante la previsión de una elevada afluencia de público.

El dispositivo se inició con una fase previa de vigilancia, durante la cual fueron detectados cuatro individuos que se habían desplazado expresamente a Sevilla para cometer hurtos durante el evento. Fueron detenidos cuando se disponían a actuar.

En el momento de la detención se les intervinieron seis teléfonos móviles envueltos en papel de aluminio, método empleado para impedir la emisión o recepción de señal y evitar así su geolocalización.

Durante la celebración del festival, agentes especializados en robos y huertos realizaron diversas intervenciones que culminaron con la detención de otros siete individuos por delitos de hurto y robo con violencia, in fraganti.

Se ha podido constatar que los presuntos autores aprovechaban la aglomeración de público para sustraer teléfonos móviles y efectos personales. En numerosos casos actuaban mediante el procedimiento del tirón, propinando empujones y golpes a las víctimas. Asimismo, varias denuncias reflejan el uso de algún tipo de gas irritante -presuntamente gas pimienta- que provocaba tos, irritación y desconcierto entre los asistentes, facilitando así la comisión de los hechos delictivos.

También se detectó a una mujer que presuntamente estaba cometiendo hurtos en el interior del recinto, a la que se le localizaron hasta ocho teléfonos móviles ocultos entre sus ropas, todos apagados y protegidos para impedir su rastreo. La detenida fue trasladada a dependencias policiales y posteriormente puesta a disposición judicial.

Posteriormente, y tras el seguimiento de personas vinculadas con la detenida, los agentes interceptaron un vehículo cuyos ocupantes estaban envolviendo teléfonos móviles en papel de aluminio y deshaciéndose de 30 tarjetas SIM. En el interior del vehículo se intervinieron 39 teléfonos móviles sustraídos, varias carteras con documentación, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Además, se localizaron útiles específicos destinados al aislamiento de los terminales de la red y herramientas para la extracción rápida de tarjetas SIM, lo que evidencia un modus operandi organizado.

De igual forma, fueron detenidas dos personas más como presuntas autoras de robos con violencia mediante el tirón de cadenas de oro.

En total, once personas han sido detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial.

La devolución de los teléfonos móviles intervenidos se está realizando de forma ordenada a sus legítimos propietarios, previa presentación de la correspondiente denuncia y acreditación de la titularidad. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible identificación de más víctimas.