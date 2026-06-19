Detenidos otros 14 ultras por la violenta reyerta concertada antes de un derbi sevillano: ya son 28 arrestados

Agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a catorce personas como presuntas autoras de delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones durante una "violenta reyerta" antes de la celebración de un derbi sevillano. Las detenciones se enmarcan en la segunda fase de la 'Operación Agila', que hasta el momento se ha saldado con 28 detenidos y una veintena de identificados.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, los detenidos de entre 23 y 48 años de edad, pertenecen a diferentes grupos ultras vinculados a los principales equipos de fútbol de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde varios grupos "se enfrentaron de forma violenta en una reyerta previamente concertada". Varios participantes resultados heridos "de consideración" a consecuencia de la agresión.

La actuación del dispositivo de seguridad de la Policía Nacional detuvo en ese momento a 14 implicados. Las gestiones realizadas por los investigadores han permitido localizar y detener a otros 14 presuntos participantes en los hechos.