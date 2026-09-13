Detenidos en Torreblanca en Sevilla tras ser perseguido por varios vehículos policiales durante 20 minutos

Policía Local de Sevilla en una detención
Policía Local de Sevilla en una detención - EMERGENCIAS SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 15:38
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SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido en el barrio de Torreblanca a dos individuos que huyeron de varios vehículos policiales durante una persecución de 20 minutos.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, durante la huida el conductor ofreció resistencia, concretamente en la detención.

Llegó incluso a colisionar con varios vehículos policiales. Finalmente, han sido detenidos los dos ocupantes del vehículo.

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