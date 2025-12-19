La DGT preveé 1,2 millones de desplazamientos en la provincia de Sevilla durante la Operación Especial de Navidad

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes el dispositivo de la 'Operación Especial de Tráfico Navidad 2025 - 2026', que se desarrollará en tres fases coincidiendo con las festividades propias de estas fechas: Navidad, Fin de Año y Reyes.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado que están previstos más de 1,2 millones de desplazamientos en la provincia sevillanas.

En este contexto, Toscano ha destacado la inversión que el Gobierno de España ha ejecutado para reforzar las infraestructuras de transporte "ante la creciente presencia de tráfico en Sevilla". "Estas actuaciones permiten mejorar la seguridad, reducir tiempos de desplazamiento y consolidar a Sevilla como un nodo clave para la movilidad y el desarrollo del sur de España", ha afirmado.

En esta línea, ha subrayado que las inversiones en la SE-40, en la red de accesos y en los principales corredores de movilidad "no solo responden a necesidades actuales, sino que preparan a Sevilla para afrontar con garantías el aumento de flujos logísticos, económicos y de transporte que ya se está registrando".

La DGT ha establecido tres fases de vigilancia y control coincidiendo con las festividades propias de estas fechas. Una primera fase de Navidad, que discurrirán entre este viernes y el jueves 25; la segunda fase, coincidiendo con Fin de Año, desde el viernes 26 al jueves 1 de enero; la tercera fase, del viernes 2 al martes 6 de enero, coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos.

Las vías que se prevé soporten mayor carga de tráfico son la A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia

Durante los días en los que se mantendrá activo el dispositivo especial, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera trabajarán durante las 24 horas para facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como para velar por su seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.

En Andalucía, desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, se dará servicio antes, durante y después de fase de la Operación Especial, gracias a la labor de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.

Su trabajo contará con el apoyo de dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios de Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

En vuelo se informará del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico, cuyos agentes realizarán los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente van a soportar mayor número de desplazamientos, como son la hay para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.