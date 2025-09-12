Diez municipios menores de Sevilla se reparten un millón de euros de la Diputación para prevenir la sequía

Junta de gobierno de la Diputación en la que se ha abordado el reparto de ayudas para los municipios pequeños. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Un total de 12 localidades recibirá 5,5 millones para el control de las inundaciones

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve municipios sevillanos con población menor de 20.000 habitantes --San Nicolás del Puerto, El Castillo de las Guardas, Las Navas de la Concepción, Pruna, La Puebla de los Infantes, La Luisiana, Castilblanco de los Arroyos, Casariche y Montellano--, a los que se suma la Mancomunidad Agrupación Intermunicipal de Aguas Aguadulce-Pedrera, que atiende a menos de 10.000 vecinos, van a recibir casi un millón de euros de la Diputación de Sevilla para financiar inversiones dirigidas a prevenir los efectos provocados por episodios de sequía y "maximizar la eficiencia de sus redes de infraestructuras hidráulicas", en relación al servicio de abastecimiento de agua en alta o aducción.

Por otra parte la institución provincial pone en carga otra colaboración financiera, que asciende a 5,5 millones para que 12 municipios, también menores de 20.000 habitantes --Arahal, Marchena, Lora del Río, La Puebla de Cazalla, Umbrete, Villaverde del Río, Fuentes de Andalucía, Burguillos, Paradas, Herrera, Castilblanco de los Arroyos y Pedrera-- acometan actuaciones de control y prevención contra inundaciones, informa en un comunicado.

Se resuelven así dos convocatorias de subvenciones, contempladas en el Plan Estratégico del Área de Servicios Públicos Supramunicipales y ambas en régimen de concurrencia competitiva, que conllevan un conjunto de medidas de colaboración en materia supramunicipal y que se traducen en importantes asistencias provinciales para las entidades locales sevillanas que, según Gonzalo Domínguez, el diputado titular del Área, "pueden con este apoyo proporcionar, en condiciones de homogeneidad y eficiencia y desde una perspectiva de sostenibilidad, los servicios públicos básicos a su ciudadanía".

En el caso de las inversiones contra efectos de la sequía, las actuaciones inciden en la continuidad de las actuaciones planificadas desde la Mesa Provincial de la Sequía que posibiliten una mejora y mayor eficacia de la red de infraestructuras hidráulicas, en aras de prevenir futuros episodios de sequía, cada vez más recurrentes en el tiempo en la provincia.

Se trata de asignaciones cuyas cuantías se distribuyen de la siguiente manera: 100.000 euros para entidades de hasta 5.000 habitantes; 125.000 euros para entidades hasta 10.000 habitantes y 150.000 euros para entidades de entre 10.000 y 20.000 vecinos.

Las inundaciones reiteradas generadas por episodios de lluvias torrenciales las sufren en la provincia municipios con tramas urbanísticas de características singulares o con cursos de agua que transitan por los mismos. En cuanto a la distribución de las ayudas, las entidades de hasta 5.000 habitantes recibirán 500.000 euros; las de entre 5.000 y 10.000, 750.000 euros y las de entre 10.000 y 20.000 vecinos, un millón de euros.