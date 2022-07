Diez puestos de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla habilitan el servicio de cita previa para poner una denuncia

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha ampliado el número de unidades que prestan el servicio de cita previa para interponer una denuncia y, en el caso de la provincia de Sevilla, son diez repartidas en los puestos de La Rinconada, Lebrija, Los Palacios, Utrera, Gines, San Juan de Aznalfarache, Mairena de Aljarafe, Lora del Río, Los Alcores y Carmona.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han recordado que fue en octubre de 2021 cuando se implantó esta experiencia piloto del servicio de cita previa para interponer una denuncia penal o administrativa o realizar cualquier trámite "no urgente" en seis puestos de las comandancias de Madrid, Alicante y Almería.

"Vistos los buenos resultados obtenidos durante todo este periodo de tiempo, la Guardia Civil amplía dicho servicio hasta alcanzar un total de 261 Puestos en 43 provincias", apuntó el Instituto Armado en el comunicado remitido para dar los detalles de la ampliación de la cita previa.

El servicio de cita previa en las oficinas de atención al ciudadano permite reservar desde la web www.guardiacivil.es un turno de atención en las oficinas de la Guardia Civil, bien para la presentación de denuncias o para la realización de cualquier otro trámite "no urgente" de los que se pueden realizar en un puesto.

Entre las finalidades que persigue esta iniciativa, está la de evitar demoras en la espera para ser atendido, y ofrecer a las personas una mejor atención, al poner a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario.

Este servicio "no está recomendado" en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; o la desaparición de personas.

Igualmente, no está recomendado cuando la víctima del delito sea menor de edad no emancipado o persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; o se ha producido en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas, paredes, etc; así como cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.