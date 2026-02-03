Diputación acompaña a las empresas sevillanas en otra edición del Foro Nacional de Hostelería en Málaga

Diputación acompaña a las empresas sevillanas en el Foro Nacional de Hostelería que se celebra en Málaga. - DIPUTACIÓN

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y su marca de promoción agroalimentaria y gastronómica 'Sabores de la provincia de Sevilla', participa un año más en H&T, Salón de Innovación en Hostelería, que se celebra del 2 al 4 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Se trata de una una cita "muy consolidada", destinada a profesionales del canal Horeca, el sector gastronómico, y la industria turística en general. En esta edición, Prodetur acude a la cita acompañando a doce empresas sevillanas que participan como coexpositoras en el stand institucional y que representan la diversidad y calidad del sector agroalimentario de la provincia, informa la Diputación en una nota de prensa.

Así, están presentes Bodega Solana de la Bernarda, de Alanís; Aceitunas La Reina del Verdeo, de Arahal; Aceites Campolea Premium, de Mairena del Alcor; Conservas La Quincana, de Arahal; Antiguo Obrador San Joaquín, de Estepa; La Tomatería de Los Palacios, de Los Palacios y Villafranca; Anís La Violetera, de Constantina; Panadería Obando, de Utrera; Lágrimas de Nebrija, de Lebrija; La Alquería de Pruna, de Pruna; Destilería Flor de Utrera, de Utrera; y Arroz Doña Ana, de Isla Mayor, configurando una muestra representativa del producto local sevillano.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha acudido a H&T Málaga acompañando a las empresas sevillanas y participando en los principales actos programados. Para Rodríguez Hans, la presencia en esta feria de la sociedad provincial "responde a una estrategia clara de apoyo al tejido empresarial y de posicionamiento de la gastronomía como uno de los grandes valores turísticos de la provincia de Sevilla", y ha subrayado que "Sabores de la Provincia de Sevilla nos permite proyectar una imagen cohesionada del territorio y facilitar que nuestras empresas accedan a espacios profesionales de alto valor comercial".

EL PRODUCTO SEVILLANO COMO EXPERIENCIA

Durante la feria, en el stand de Prodetur se desarrolla un programa continuado de dinamización, concebido como un escaparate experiencial del producto sevillano. A lo largo de las distintas jornadas, el público profesional puede asistir a desayunos tradicionales con panadería artesana y aceites de oliva virgen extra de la provincia, degustaciones centradas en productos emblemáticos como el tomate de Los Palacios y Villafranca, catas maridadas de jamón ibérico, vinos y productos de la Sierra Morena sevillana, así como showcookings en los que la cocina contemporánea se une al producto local de la mano de chefs invitados.

El programa se completa con propuestas vinculadas a la coctelería, la destilación artesanal y elaboraciones dulces, ofreciendo una visión amplia y actualizada de la gastronomía sevillana aplicada a la hostelería y al turismo. Según el vicepresidente de Prodetur, "la gastronomía es hoy un elemento clave para diferenciar destinos, atraer a un visitante de mayor valor y generar impacto económico en el conjunto del territorio".

La agenda institucional de Prodetur en H&T Málaga ha incluido la participación de Rodríguez Hans en el VI Foro Nacional de Hostelería, que se ha celebrado en el marco de la feria y que ha reunido a representantes institucionales, empresas y expertos del sector para analizar el papel de la gastronomía como eje cualitativo del destino turístico.

En este foro, Rodríguez Hans ha intervenido en una mesa redonda dedicada al turismo gastronómico, la identidad y el posicionamiento de los destinos, un espacio que, en palabras del vicepresidente, "permite reflexionar sobre cómo la gastronomía se ha convertido en un factor estratégico para diferenciar destinos, atraer a un turismo de mayor calidad y generar un impacto económico positivo en el territorio".

En este contexto, ha subrayado que "desde las administraciones públicas debemos acompañar al sector, facilitar la colaboración público-privada y trabajar en la construcción de relatos de destino coherentes, en los que el producto local y la experiencia gastronómica ocupen un lugar central", y ha destacado la experiencia de la Diputación y Prodetur en el impulso de la marca Sabores de la Provincia de Sevilla como ejemplo de esta línea de trabajo.