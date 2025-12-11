Diputación y Faecta reconocen a las cooperativas destacadas en Sevilla en la I edición de los Premios al Cooperativismo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (c),mantiene una reunión junto al alcalde de Cañada Rosal (Sevilla), Rodrigo Rodríguez (4i), antes de participar en el acto de entrega de la I edición de los Premios al Cooperativismo. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, en colaboración con Faecta Sevilla, ha celebrado este jueves la I edición de los Premios al Cooperativismo de la provincia, un reconocimiento al papel de las cooperativas como motor de desarrollo económico y cohesión social, especialmente en el medio rural.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el acto, presidido por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, y el alcalde de Cañada Rosal y vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha tenido lugar en Coenca Cooperativa de Envases Cañada Rosal S. Coop. And., y ha incluido la inauguración de la Avenida del Cooperativismo en el municipio.

A la jornada han asistido también el presidente de Faecta-Sevilla, Francisco Javier Roldán; la directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, Carmen Guzmán; y el director de la Cátedra de Emprendimiento e Innovación Empresarial en Economía Social de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco José Rincón, quienes participaron como parte del jurado. Entre los presentes estuvieron además el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; y los secretarios generales de UGT y CCOO Sevilla, Juan Bautista Ginés y José Luis Gómez, respectivamente.

En su intervención, Javier Fernández ha destacado la importancia del tejido cooperativo en la provincia, "donde viven 700.000 personas en la capital y 1.300.000 en el resto de Sevilla, repartidas en 106 municipios", y ha subrayado que Cañada Rosal y Coenca son "grandes ejemplos" de emprendimiento y cohesión social. Asimismo, ha añadido que en este municipio "hay más gente que trabaja por cuenta propia que ajena", lo que demuestra "la valentía de quienes arriesgan para emprender".

El presidente de la Diputación ha enmarcado en este sentido que las cooperativas "generan empleo desde un modelo diferente, en el que el trabajador es a la vez sindicato y patronal", y ha destacado su contribución al asentamiento poblacional y a la lucha contra el reto demográfico, mediante la creación de oportunidades laborales en los municipios.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez Hans ha valorado la celebración del acto en Cañada Rosal como una oportunidad para "impulsar un pueblo unido, trabajador y emprendedor" y poner en valor "un modelo empresarial que crea empleo estable, fija población y genera oportunidades reales en el territorio". Reconoció además la trayectoria de Coenca durante 45 años y agradeció a Faecta su colaboración en la promoción del cooperativismo como herramienta de desarrollo solidario y competitivo.

Francisco Javier Roldán, presidente de Faecta-Sevilla, ha destacado por su parte que las cooperativas representan "el presente y el futuro de municipios como Cañada Rosal" y que los premios muestran "la realidad empresarial viva en la provincia, que hay que poner en valor".

La jornada, presentada por la periodista Mabel Mata, ha incluido una conferencia motivacional a cargo de Emilio Duró y la ceremonia de entrega de galardones.

Las cooperativas galardonadas en la I edición de los Premios al Cooperativismo de la provincia de Sevilla fueron: Triana ES ARTE, S. Coop. And. (Sevilla), reconocida con el Premio Cooperativa de Nueva Creación por su impulso al sector cultural, la profesionalización de artistas de calle y el fortalecimiento del tejido social; La Urdimbre, S. Coop. And. (Sevilla), Premio a la Cooperativa más Innovadora por su labor en entornos educativos, procesos participativos y reciclaje de más de 21 toneladas de plástico; Claros, S. Coop. And. (Sevilla), Premio Consolidación Cooperativa por su trayectoria en el sector sociosanitario, liderazgo femenino y aportación al desarrollo económico y social y Vórtice Alcores Formación, S. Coop. And. (Mairena del Alcor), Premio Cooperativa de Ámbito Rural por su impulso a la formación, empleabilidad y desarrollo local de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Coenca, S. Coop. And. (Cañada Rosal), recibió una mención especial del jurado por su contribución al fomento del cooperativismo, su impacto social y económico y su capacidad para profesionalizarse y competir en mercados nacionales e internacionales, promoviendo cohesión social, igualdad y estabilidad laboral.