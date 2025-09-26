La Diputación recuerda a Rivero Taravillo en la presentación de la Feria del Libro Antiguo de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación participa nuevamente con un stand en esta 48º edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla. El puesto de la institución provincial, el número 11, contará con un extenso catálogo de obras bibliográficas con más de cinco años que estarán a la venta con un 10% de descuento.

En este sentido, Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, ha estado presente en el acto de inauguración de esta Feria y ha felicitado a la Asociación de Amigos del Libro Antiguo, organizadora del evento, además de a todos los expositores, como informa la Diputación en una nota de prensa.

Durante su intervención, el diputado ha recordado al recientemente fallecido Antonio Rivero Taravillo, quien iba a ser el pregonero de esta edición. "Nos deja consternados y con un enorme vacío dentro del ámbito cultural sevillano", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que "no fue solo un gran poeta, un traductor riguroso o un estudioso de otro gran ilustre sevillano, Luis Cernuda, fue, sobre todo, un humanista al servicio de la cultura, generoso con su saber y profundamente vinculado a nuestra tierra y a nuestra institución".

"Desde la Diputación tuvimos el honor de contar con él en numerosas ocasiones como en el Premio Archivo Hispalense 2005. Antonio formó parte de nuestros circuitos impartiendo numerosas conferencias en los municipios de la provincia, colaborando en programas de divulgación literaria y, más recientemente, dirigiendo las jornadas que organizamos en 2023 en homenaje a Cernuda por el 60 aniversario de su muerte", ha recordado Fernández durante la presentación, donde también se leyó el pregón que Rivero Taravillo dejó escrito.

Con 48 ediciones ininterrumpidas desde 1977, la Feria del Libro Antiguo es una de las citas culturales más relevantes y longevas de la ciudad. De este modo, y con su participación, la Diputación de Sevilla vuelve a poner en valor una vez más su respaldo a la Cultura y al patrimonio literario de nuestra provincia.

El stand que la Diputación ha preparado para la Feria estará abierto hasta el próximo 19 de octubre con un horario de lunes a viernes de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11,00 a 14,30 horas y de 17,00 a 21,00 horas.