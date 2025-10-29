Diputación de Sevilla aborda este jueves los cribados de cáncer, el apoyo a la plantilla de Pickman y adhesiones a entes

Archivo - Sevilla.-Diputación asegura que la modificación del Sevilla 2030, impulsada por Cohesión, da respuesta a 79 municipios - DIPUTACIÓN - Archivo

La Diputación de Sevilla celebra este jueves la sesión plenaria de carácter ordinario del mes de octubre, en la que se va a mostrar el apoyo de la institución a la situación que atraviesa la plantilla de la fábrica de La Cartuja Pickman, que ha solicitado liquidación definitiva y cierre ante la imposibilidad de afrontar sus deudas y cumplir con el convenio de acreedores.

Además, el Plenario provincial conocerá los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Osuna, Umbrete y Las Cabezas de San Juan, que permitirán la cesión gratuita de uso, mediante mutación demanial externa, de parte de los edificios municipales donde están ubicadas las sedes del Área Territorial de Servicios Sociales de Sevilla Este, Aljarafe y Sur, respectivamente.

La sesión plenaria aborará también la adhesión de la Corporación provincial a varias entidades relacionadas con la movilidad y las carreteras: la Asociación Española de Carreteras, el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, Asociación Técnica de Carreteras y Asociación Mundial de la Carretera, y la modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas Sierra Sur, entre otros puntos del orden del día consultados por Europa Press.

Asimismo, está sobre la mesa la aprobación de bases específicas y convocatoria para la distribución de subvenciones, cofinanciadas por la Junta de Andalucía, destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectados en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2025.

En otro punto del orden del día se contempla la ratificación por parte de la Diputación del acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Consorcio de Aguas Sierra Sur y la aprobación de la masa salarial del personal laboral de la Diputación de Sevilla, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales dependientes, así como la de los consorcios y fundaciones adscritos a la misma correspondiente al ejercicio 2024.

MOCIONES DE LOS GRUPOS

En el capítulo de mociones, el Grupo Socialista presentará una proposición relativa a garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, mientras que el Grupo Popular trae una moción para garantizar la continuidad del Programa estatal de Auxiliares de Conversación Extranjeros en Andalucía.

Por su parte, Con Andalucía plantea exigir resposabilidades a la Junta de Andalucía "por los recortes en sanidad, los retrasos en las mamografías y la falta de notificación de sus resultados".

Por último, el Grupo Vox defenderá una moción relativa a declaración de la caza mayor y menor como bien de interés cultural.

En el orden del día se recoge, una proposición conjunta de los Grupos Socialista, Popular y Con Andalucía referida al Día Internacional de las Mujeres Rurales con fecha 15 de octubre de 2025.