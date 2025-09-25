La Diputación de Sevilla aprueba su cuenta general de 2024 con un remanente de 488 millones y endeudamiento cero

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, la cuenta general de la Diputación en el año 2024, que según ha señalado la diputada provincial de Hacienda, Inmaculada Márquez, refleja "un resultado presupuestario de 246,67 millones de euros, un remanente de tesorería de 488,12 millones, un periodo medio de pago de 8,46 días y un endeudamiento propio cero", datos que ponen de relieve la "solvencia financiera y la capacidad de gestión de la institución".

Márquez ha destacado que el nivel de ejecución del presupuesto ha sido del 73,14% sobre los créditos definitivos, lo que supone el "mayor porcentaje de los últimos siete años", y ha subrayado que, aunque alcanzar el 100% de ejecución es complicado debido a imprevistos y retrasos administrativos, la Diputación ha logrado incrementar la ejecución de ingresos y gastos respecto al ejercicio anterior.

La diputada ha recordado que, tras la aprobación de la cuenta general, ésta será remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su fiscalización, y ha resaltado que la gestión económica permite a la institución mantener un amplio remanente de tesorería y un nivel de endeudamiento propio nulo, demostrando la solvencia financiera del organismo.

Márquez ha defendido además que la mayor parte de los servicios públicos ofrecidos por la Diputación son deficitarios, pero necesarios para garantizar la calidad de la atención, y ha señalado que estos resultados reflejan la capacidad de planificación y ejecución de la administración provincial, que ha priorizado la financiación de proyectos y transferencias a los municipios de la provincia.