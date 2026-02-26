La Diputación de Sevilla aprueba la moción del PSOE de rechazo a la actual propuesta de la PAC de la Comisión Europea

Pleno ordinario de la Diputación de Sevilla, con la bancada del Grupo Socialista en primer término y el mandatario provincial, Javier Fernández, al fondo, presidiendo la sesión. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado, en sesión ordinaria celebrada este jueves, 26 de febrero, una moción del PSOE de rechazo a la actual propuesta de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea para el escenario 2028-2034, y lo ha hecho con los votos a favor del grupo proponente y Con Andalucía, y el rechazo de PP y Vox.

En opinión de la diputada socialista Rosario Andújar, que ha sido la encargada de defender la moción, la propuesta que hay sobre la mesa no cumple "porque hay una reducción importante de los fondos destinados a la PAC, en torno a un 22% y pierde la entidad propia que siempre ha supuesto la Política Agraria Común". "Nos olvidamos, quizá, hablar de desarrollo rural y también de la política pesquera común, tan importante para Andalucía".

"Creemos que es una amenaza para el sostén de nuestro sector agrario tan importante, y por eso presentamos esta moción de rechazo", ha afirmado la también alcaldesa de Osuna.

El diputado de Vox, Rafael García, que ha iniciado su intervención expresando "la preocupación por el futuro de la PAC y por la situación que viven hoy los agricultores y ganaderos andaluces", ha esgrimido para el voto en contra de su formación que el texto habla de la PAC "como política de estrategia, de la necesidad de que mantenga su identidad propia, sus dos pilares --ayudas directas y desarrollo rural-- y un presupuesto suficiente en el marco financiero plurianual". Al mismo tiempo, ha remarcado que la propuesta actual "señala con el dedo a la presidenta de la Comisión y al comisario de Agricultura, encuadrados en el Partido Popular Europeo".

Esta iniciativa --la moción del PSOE-- tiene dos carencias "gravísimas", y es que "no se dice nada sobre la competencia desleal de terceros, ni del control real de las importaciones, ni de la revisión de los tratados comerciales", dado que "se guarda silencio sobre la entrada masiva de productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen, ni de lejos, las exigencias sanitarias, laborales o ambientales que sufrimos aquí", ha asegurado el portavoz de Vox.

APOYO DE CON ANDALUCÍA, RECHAZO DE PP

Para el grupo Con Andalucía, la propuesta de la Comisión Europea (CE) "de recortar la PAC entre un 15 y un 22%" para el periodo 2028-2034 supone un "ataque directo" al sector primario español y europeo, "ya de por sí, gravemente castigado por las políticas neoliberales y la especulación".

Así lo ha afirmado el diputado Fran García Parejo, quien ha señalado que el recorte "pone en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones familiares, la incorporación de jóvenes agricultores y la sostenibilidad a largo plazo del sector". En cifras, la reducción "puede suponer perder alrededor de 1.000 millones de euros anuales solo en España, lo cual representa un mazazo para muchas granjas y pequeñas explotaciones que dependen hasta del 40% de su renta de estas ayudas".

"Quiero comenzar con unas palabras que definen con claridad la posición de nuestro grupo ante el futuro incierto de la PAC. Nos oponemos tajantemente a cualquier recorte que perjudique a los agricultores y ganaderos de Andalucía y de la provincia", ha destacado el diputado popular Silvestre Castells.