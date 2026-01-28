La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Palomares del Río analizan el proyecto de carril bici del municipio

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, en una reunión con el alcalde de Palomares del Río, Manuel Benjumea. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha mantenido este miércoles una reunión con el alcalde de Palomares del Río (Sevilla), Manuel Benjumea, para analizar el proyecto de carril bici que el municipio prevé ejecutar con financiación de la Diputación de Sevilla.

La actuación se enmarca en el Plan Sevilla 107, una convocatoria extraordinaria dotada con 96 millones de euros en 2024, destinada a impulsar proyectos de inversión en los municipios de la provincia.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento ha planteado la posible reformulación del proyecto 'Carril bici Mairena del Aljarafe-Palomares', redactado en 2021 por el Área de Cohesión Territorial de la Diputación.

En este sentido, Gonzalo Domínguez ha indicado que la Diputación "puede prestar asistencia técnica para la reformulación, siempre que el Ayuntamiento lo solicite formalmente".

Por otro lado, el alcalde ha señalado que el Consistorio "está a la espera del estudio de viabilidad de las distintas alternativas planteadas". Una vez analizadas sus conclusiones, el Ayuntamiento "valorará solicitar dicha asistencia técnica".

Ambas partes han coincidido en destacar el carácter "constructivo y productivo" de la reunión.