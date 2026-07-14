La Diputación de Sevilla blinda la gestión archivística de 49 pequeños municipios con nuevos convenio de asistencia

Oficina del archivo de Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha aprobado formalmente la suscripción de los convenios de colaboración con un total de 49 ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, para renovar los convenios de asistencia técnica archivística en las localidades con menor capacidad administrativa.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, con esta ratificación, la institución garantiza que profesionales especializados, integrados como archiveros de zona del Servicio de Archivo y Publicaciones, sigan desplazándose directamente a los municipios para organizar, custodiar y poner en valor sus fondos documentales.

De esta manera, este programa esencial, que acumula más de cuatro décadas de andadura desde su nacimiento en 1981, persigue el doble objetivo de proteger la riqueza histórica de los municipios sevillanos y asegurar que los consistorios cumplan rigurosamente con las obligaciones que marca la legislación vigente en materia de archivos y acceso a la información.

Asimismo, la aprobación de esta medida por parte de la Junta de Gobierno proporciona "una gran estabilidad de cara al futuro", ya que los convenios entran en vigor con una duración inicial de cuatro años y contemplan la posibilidad de prorrogarse por otros cuatro adicionales, por lo que se asegura una planificación técnica a largo plazo sin que ello implique una carga financiera añadida para la institución, debido a que la iniciativa no genera gasto extra al apoyarse por completo en la estructura de personal ya existente en la Diputación.

Además, la asistencia archivística respaldada por la Diputación beneficiará directamente a una amplia red de localidades de toda la provincia, garantizando el mismo estándar de calidad administrativa en el entorno rural.

En concreto, la cobertura técnica de estos profesionales llegará a los ayuntamientos de: Aguadulce, Alanís, Albaida del Aljarafe, Almadén de la Plata, Almensilla, Aznalcázar, Badolatosa, Benacazón, Burguillos, La Campana, Carrión de los Céspedes y Castilblanco de los Arroyos, Castilleja del Campo, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coripe, El Coronil, Fuentes de Andalucía, El Garrobo, Gilena, Guadalcanal.

Así como en Herrera, Huévar, Isla Mayor, La Luisiana, El Madroño, Martín de la Jara, Los Molares, Las Navas de la Concepción, Olivares, El Palmar de Troya, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, El Pedroso, Peñaflor, Pruna, El Real de la Jara, La Roda de Andalucía, El Ronquillo, Salteras, Santiponce, El Saucejo, Umbrete, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas y Villanueva de San Juan.