La Diputación de Sevilla convoca los XII Premios 'Turismo Industrial provincia de Sevilla'

Rodrigo Rodríguez Hans junto a Inés Durán y Manuel Cornax en la sede de Prodetur. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha presentado este martes la XII edición de los Premios 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla', una iniciativa con la que la sociedad provincial vuelve a reconocer el trabajo de empresas, entidades y proyectos que contribuyen a fortalecer esta modalidad turística como motor de desarrollo económico, conservación y promoción del patrimonio.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota, el acto ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; la presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, Inés Durán Montero; y el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Manuel Cornax. Durante la presentación se han dado a conocer las bases de la nueva convocatoria, cuyo plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre.

Los galardones distinguen las modalidades 'Industria Viva', dirigida a empresas que abren sus procesos productivos al visitante; y 'Patrimonio Industrial', destinada a iniciativas que recuperan y ponen en valor instalaciones, espacios o elementos vinculados a la historia productiva de los municipios sevillanos. Además del reconocimiento institucional, las entidades premiadas recibirán un vídeo y una campaña promocional en redes sociales.

Al igual que en la pasada edición, Prodetur ha incorporado una participación especial de las entidades galardonadas en Fitur 2027, gracias a la cual podrán formar parte de la representación de la provincia de Sevilla en la Feria Internacional de Turismo. El reconocimiento incluye alojamiento y desplazamiento para dos representantes, su participación en las actividades organizadas por Prodetur en el stand provincial y la asistencia al acto oficial de presentación del destino Sevilla en Madrid.

Actualmente, la Red de Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla está integrada por 143 empresas y entidades, pertenecientes a sectores como la agroalimentación, la artesanía, la energía, la industria, la ganadería y el patrimonio industrial cultural, una oferta que continúa consolidándose como un atractivo turístico diferenciado y de calidad.

En palabras del vicepresidente de Rodríguez Hans, "el turismo industrial nos permite descubrir una Sevilla diferente, la de quienes elaboran nuestros productos, conservan nuestros oficios y mantienen vivo un patrimonio que también forma parte de nuestra identidad". Además, "desde Prodetur queremos seguir acompañando a esas empresas y entidades para que encuentren en el turismo una oportunidad más para crecer y darse a conocer", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que "por eso apostamos por su participación en Fitur 2027, porque creemos que los proyectos que mejor representan el turismo industrial sevillano merecen mostrarse en el principal escaparate turístico de nuestro país".

Cabe recordar que en la XI edición de los Premios 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla' se distinguieron al Centro de Visitantes y Experiencia Destilería Gin Puerto de Indias, de Carmona, en la categoría Industria Viva; y al Proyecto de Recuperación de los Molinos del Ciudadeja, de Las Navas de la Concepción, en la modalidad Patrimonio Industrial. Ambos proyectos fueron reconocidos por su capacidad para convertir el patrimonio industrial en un recurso turístico innovador, sostenible y generador de desarrollo para el territorio.