La Diputación de Sevilla defiende mayor financiación pública y colaboración institucional para atender demanda de VPO

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (i), junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido (c), al inicio de su participación en la jornada de hoy en un nuevo Encuentro Ser organizado por Radio Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha detallado este miércoles el modelo por el que apuesta la institución para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables y los jóvenes que, "con sus primeros empleos, se quedan fuera del mercado libre".

Durante su participación en el Encuentro SER, organizado por Radio Sevilla dentro del ciclo 'Soluciones al problema de la vivienda', Fernández subrayó, según una nota de la institución provincial, que es necesario abandonar la idea de que la solución corresponde únicamente al sector privado y defendió "una intervención pública muy contundente en el mercado de la vivienda, dirigida y liderada por el Gobierno de España pero con la absoluta colaboración del Gobierno autonómico" y el resto de administraciones. Según ha incidido, ese compromiso debe reflejarse en los presupuestos, "como ya ocurre en la Diputación de Sevilla".

Fernández ha enmarcado que la estrategia de la Diputación parte de una definición "muy clara" de Vivienda de Protección Oficial (VPO), cuyos precios finales, tanto de alquiler como de venta, deben estar estrictamente tasados. Para lograrlo, ha defendido la necesidad de destinar fondos públicos a la construcción de estas viviendas y, en el caso de la Diputación, a ayudar a que los ayuntamientos las construyan.

La institución acaba de aprobar, tal y como ha enmarcado, la concesión de casi 70 millones de euros para 1.182 viviendas de alquiler o venta en 37 municipios, una de las novedades del Plan Sevilla 2030 y para la que se consignaron en principio hasta 100 millones de euros.

El presidente ha defendido en este sentido un urbanismo público, que complemente al privado, pero que contribuya a evitar la especulación con el suelo público. Como ejemplo, ha citado el proyecto planteado para las 150 hectáreas de Cortijo del Cuarto, propiedad de la Diputación, donde ha apostado por un modelo equilibrado y de utilidad social.

Para responder a la demanda de vivienda pública en la capital, donde se concentra la tensión por la falta de vivienda, la Diputación ha asegurado que apuesta porque el 50 por cien o unas 3.000 viviendas sean protegidas. Aunque también habrá espacio para la renta libre que contribuirán a la urbanización. Un total de 70 hectáreas, casi la mitad del suelo, será zona verde.

Fernández también ha puesto en valor el marco de colaboración entre administraciones y con el sector privado y financiero. Por ello, ha destacado el acuerdo firmado con CaixaBank esta semana, cuyo objetivo es "facilitar a los ayuntamientos la financiación de las promociones públicas impulsadas por la Diputación".

Asimismo, ha enmarcado que esta colaboración es necesaria tanto para la financiación de la construcción como para que, en el caso de las viviendas en venta, las entidades financieras puedan subrogar hipotecas a los compradores. No obstante, ha explicado que la Diputación ha puesto en marcha un modelo propio para ayudar a los ayuntamientos, "una especie de ICO provincial, con el que financiamos a los ayuntamientos la parte de dinero que tienen que aportar para complementar las subvenciones de la Diputación y que, cuando se terminen o se vendan las viviendas, pueden devolver a coste cero y sin pagar comisiones".

El presidente ha destacado además el esfuerzo de pedagogía realizado con los alcaldes de la provincia para que incluyan la vivienda en sus agendas: "Para resolver este problema hay que invertir dinero público y construir vivienda igual que se construyen centros de salud, parques o colegios", ha insistido al respecto.

Asimismo, se ha mostrado contrario a la desclasificación de las VPO con el paso del tiempo: "No creo que se pueda desclasificar una VPO nunca, ni en venta ni en alquiler, porque se hace con los impuestos de la gente". En su lugar, ha defendido instrumentos como el tanteo y retracto para que la administración pueda recuperar estos inmuebles con las actualizaciones pertinentes y garantizar que sigan cumpliendo con su función.

Para acelerar la construcción de nuevas viviendas y abaratar costes, Fernández abogó también por la industrialización de la vivienda: "Hay que aprovechar el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de industrialización de la vivienda que ha aprobado el Gobierno de España para ir más rápido y que, mientras se urbaniza un terreno, en una nave se pueda estar preparando la estructura de la vivienda".

El presidente ha rechazado que la solución al problema de la vivienda pase exclusivamente por la VPO en alquiler, como se señala desde algunos sectores, y ha defendido que "hay margen" para combinar ambos modelos: el alquiler orientado a personas más vulnerables o jóvenes sin acceso al crédito o sin estabilidad laboral, mientras que la VPO en venta resulta adecuada para otros jóvenes que "quieren construir su proyecto familiar pero que no pueden acceder a una vivienda de 400.000 euros en el mercado libre". Aseguró que el modelo de VPO en venta está testado y funciona.

En relación con el debate sobre los pisos turísticos, Javier Fernández ha asegurado que a su juicio la solución al problema de la vivienda no pasa necesariamente por limitar esta actividad, que también cumple una función de "turismo social", permitiendo a muchas familias visitar ciudades en las que no podrían alojarse en hoteles de tres o cuatro estrellas.

"No podemos demonizar el turismo", ha afirmado, para apuntar que "una mayor oferta de vivienda a precios más asequibles contribuiría a regular precios sin necesidad de un intervencionismo excesivo en este aspecto", al que, en todo caso, se llega tarde. Frente a ello, ha vuelto a defender, por último, la implantación de la tasa turística, que permitiría generar ingresos para reforzar los servicios públicos, mejorar el patrimonio y compensar a los barrios más alejados de los centros de atracción turística.