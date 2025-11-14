La Diputación de Sevilla destaca el compromiso de Cocemfe con las personas con discapacidad en su 40 aniversario

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en el acto de 40 aniversario de Cocemfe. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

LA RINCONADA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este viernes en el acto de apertura del 40 aniversario de la Federación Provincial de Asociación de Personas con Discapacidad Física y orgánica (Cocemfe Sevilla) en La Rinconada (Sevilla). Fernández ha destacado el compromiso con "la inclusión, la igualdad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de la provincia".

Según una nota remitida por la institución provincial, Fernández se han reunido representantes de las administraciones públicas, entidades fundadoras, antiguos presidentes y miembros del movimiento asociativo de la discapacidad. "Cumplís 40 años, cuatro décadas aglutinando a asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica en Sevilla. Y eso tiene mucho mérito", ha subrayado.

En esta línea, ha destacado el apoyo de la Diputación con la entrega de casi dos millones de euros en ayudas a proyectos sociales de 44 asociaciones. Asimismo, ha puesto el foco en la aportación del tercer sector en la provincia de Sevilla. "Contamos con más de 1.500 entidades sociales, que generan cerca de 15.000 empleos y cuentan con unos 80.000 voluntarios. Este sector aporta alrededor del 1,5% del PIB provincial", ha indicado Fernández.

Bajo el lema '40 años de compromiso social', el objetivo de este encuentro ha sido reafirmar la misión social de la entidad, reconocer a quienes han formado parte de ella y proyectar el futuro del movimiento asociativo. Alrededor de 150 personas han celebrado el aniversario de la Federación.

Durante el encuentro, se ha rendido homenaje a las entidades fundadoras de la Federación (Frater San Pablo, Auxilia, Aspadifis, Alcer Giralda y Aspace Sevilla), a antiguos presidentes y a figuras destacadas del movimiento como representantes de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi Andalucía) y la Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Andalucía Inclusiva Cocemfe).