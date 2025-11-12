La Diputación de Sevilla destaca su "interés" por los problemas de la juventud en la jornada 'La Juventud a Debate'

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, e Inmaculada Brito, presidenta de la Asociación Provincia Dynámica, han inaugurado este miércoles la IV Jornada 'La Juventud a Debate' en la Casa de la Provincia. Esta jornada se ha celebrado con la colaboración de la Institución Provincial, a través del Servicio de Juventud de su Área de Cultura y Ciudadanía.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, Fernández ha destacado la importancia de que "asociaciones de este tipo "tiren" de las administraciones públicas" para compartir "las buenas prácticas entre los municipios". Asimismo, han subrayado los datos del Informe de la Juventud en España 2024. "Las administraciones públicas tenemos que atender a estas preocupaciones y a estos problemas, cada uno desde su ámbito competencial. Tenemos que ser útiles", ha indicado.

La Diputación de Sevilla ha asegurado que comparte el objetivo de "avanzar en la profesionalización de las técnicas de juventud". En esta línea, ha destacado la inversión de 1,1 millones de euros en las subvenciones destinada al refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud (Red PTJ) destinados a 82 municipios.

También ha indicado la aprobación de la resolución de una línea de subvenciones destinada a la producción de proyectos locales de juventud con casi 800.000 euros de presupuesto y 88 municipios beneficiarios y 138 proyectos con ayuda. Asimismo, ha subrayado "el compromiso" para atender las preocupaciones más acuciantes" como es la vivienda con la construcción de 2.000 viviendas de protección oficial por toda la provincia.

La Asociación Provincia Dynámica es la organizadora de este foro. Se trata de una entidad formada por profesionales de juventud de la provincia de Sevilla, que desde 2005 trabaja para impulsar proyectos, espacios de reflexión y acciones dirigidas tanto a la juventud sevillana como a responsables políticos técnicos de juventud.

En esta edición, ha sido Emilio López Gómez, director técnico durante casi cuarenta años del Servicio de Juventud de la Diputación, el conferenciante invitado. Ha pronunciado una ponencia titulada 'Perspectivas a Futuro de las Políticas de Juventud'. Para finalizar, la Asociación Provincia Dynámica ha promovido un debate acerca de la evolución del perfil del PTJ (Personal Técnico de Juventud) y su reclasificación profesional.