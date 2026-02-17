Diputación de Sevilla destina 9,3 millones para crear alojamientos rurales y zonas de turismo activo en 21 localidades

El presidente de la Diputación entrega las resoluciones con los proyectos aprobados del Plan Más Sevilla Turístico a 21 alcaldes, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha entregado este martes a los alcaldes de 21 municipios las resoluciones con la aprobación de otros tantos proyectos de infraestructuras municipales para el turismo, que recibirán financiación dentro del 'Programa Sevilla 2030' por más de 9,3 millones de euros.

Este plan extraordinario puesto en marcha en 2025 incluye una nueva edición del 'Plan Más Sevilla Turístico', "en la apuesta estratégica de la Diputación por reforzar la oferta de alojamientos y de actividades complementarias para el turismo, como medida de diversificación económica y para el desarrollo en la provincia", explica en un comunicado.

Javier Fernández ha confirmado que dicho plan tendrá nueva convocatoria en 2026, dotada con otros diez millones de euros y que ya se trabaja "para tener disponibles lo antes posible bases y convocatoria". Se trata de una línea "novedosa, bonita, que rompía un poco con las cosas que se venían haciendo" desde la Diputación de Sevilla, "que viene a marcar un antes y un después".

En este sentido, ha defendido que la provincia de Sevilla "ya no tiene un turismo de rebose", sino que muchos territorios, comarcas y municipios "ya cuentan un turismo propio, un turismo con identidad y con personalidad" y que, para "seguir atrayendo turistas, desarrollo económico, recursos económicos y empleo hay que tener infraestructuras y ahí es donde entra el 'Plan Sevilla Más Turístico'".

EL 67% DE LOS MUNICIPIOS, MENORES DE 5.000 HABITANTES

Todos los municipios que se han beneficiado de estas subvenciones tienen menos de 20.000 habitantes y más del 67% no llega a los 5.000 vecinos, con lo que estos nuevos fondos "contribuyen también al reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación". El 'Más Sevilla Turístico' "se sacó con tres líneas de actuación para distinto tipo de infraestructura municipal de interés turísticos: alojamientos; áreas de pernocta para autocaravanas e infraestructuras relacionadas con el turismo activo que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turísticas".

La primera de ellas, enfocada a aumentar el número y la calidad de los alojamientos que ahora se ofertan en pequeños municipios --hoteles, apartamentos, pensiones, albergues, camping o casos rurales-- ha sido la más solicitada. En ella se enmarcan 16 de los 21 proyectos aprobados: Algámitas (170.403euros, para la reforma de alojamientos de la zona turística de El Peñón); Las Cabezas (489.690 euros, para la terminación del albergue municipal) y La Campana (500.000 euros, para la rehabilitación del alojamiento turístico-rural del Parque Atalaya).

En Cañada Rosal se destinan 499.722 euros para la terminación de apartamientos turísticos en la finca municipal La Suerte; en El Castillo de las Guardas, 500.000 euros para la terminación del antiguo matadero para albergue municipal; en El Cuervo, similar cantidad para la construcción de un albergue turístico en el Parque Municipal Rocío de la Cámara, lo mismo que en Estepa, para concluir las obras del Hotel Manantial de Roya.

Asimismo, Guadalcanal recibirá el mismo importe que las tres localidades anteriores y que Las Navas, en el primer caso, para la terminación y puesta en funcionamiento del albergue; en el segundo, para finalizar el alojamiento municipal hostal**. El Pedroso tendrá 500.000 euros para el camping La Jarosa; El Palmar de Troya, 497.033 para la construcción del apartahotel 'El Mirador).

El Real de la Jara obtendrá 467.972 euros para los apartamientos turísticos 'Vive lo real'; San Nicolás del Puerto, 500.000 euros para la construcción de apartamentos turísticos, misma cantidad que El Saucejo, para la adecuación del albergue turístico. En cuanto a Villanueva de San Juan, empleará 127.887 euros, para la mejora de infraestructura alojamiento rural Vereda de las Cruces.

Por último, Villanueva del Río y Minas dedicará 500.000 euros de Diputación a la última fase de mejoras y reformas del camping municipal.

INFRAESTRUCTURAS PARA TURISMO ACTIVO

En segundo lugar, cinco municipios se han decantado por infraestructuras para el turismo activo: Aznalcázar (500.000 euros para el Centro de Turismo Activo 'Aznalcázar, corazón de Doñana); El Ronquillo (367.260 euros para la adecuación y reforma del parque de aventura y turismo activo del municipio; Fuentes de Andalucía (499.982 euros, para un complejo de turismo activo); Aznalcóllar (389.929 euros, para una tirolina) y Coripe (369.995 euros, para el proyecto del Complejo Turístico del Chaparro de la Vega).

Tras la entrega de las resoluciones, Javier Fernández ha subrayado que "se trata de un plan muy potente en financiación directa municipal", en el que la mayoría de los proyectos reciben el 100% del presupuesto que habían solicitado y una apuesta por diversificar producto y atraer turismo familiar y deportivo.

Fernández ha puesto el acento, además, en la importancia de la colaboración público-privada en materia turística: "Nosotros creamos las condiciones, para que después sean pequeñas empresas o pequeñas cooperativas las que asuma la gestión de los negocios", como esos 16 proyectos de alojamientos. Por otro lado, ha recordado la importancia de lo que ha definido como un "turismo de dinamización" de cara a unos visitantes que "quieren emociones y experiencias" cuando visitan los pueblos.