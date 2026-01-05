La Diputación de Sevilla destina casi dos millones de euros a proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria

Visita de una delegación de la Diputación de Sevilla a los Campamentos de Refugiados Saharauis - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla ha indicado que ha destinado a lo largo de 2025 más de 1,9 millones de euros a proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, a través de distintas convocatorias dirigidas a ayuntamientos de la provincia y a Organizaciones No Gubernamentales y de Desarrollo (ONGD), así como mediante la ayuda de emergencia destinada a la Franja de Gaza, por la situación de especial gravedad humanitaria que se ha producido en ese territorio.

En el marco de la convocatoria ordinaria para entidades locales, la Diputación ha aprobado ayudas por 412.340 euros para 19 proyectos de cooperación internacional en 12 países, con especial protagonismo de los campamentos saharauis, que concentran cinco iniciativas; seguidos de Malaui (tres proyectos) y Haití (dos), según ha indicado en una nota.

Las actuaciones se centran mayoritariamente en los ámbitos de la salud y la seguridad alimentaria, además de proyectos relacionados con la educación, mejora de infraestructuras, defensa de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, integración de la mujer y atención a otros colectivos vulnerables.

Por otro lado, la institución ha concedido 33 subvenciones por 1.180.014 euros a proyectos desarrollados por ONGDs en cerca de una treintena de países, entre ellos, Senegal, Ecuador, Guatemala, Guinea Bissau, Argelia, Bolivia, Burundi, Cuba, Marruecos o El Salvador.

En este caso, el principal sector de actuación es la salud, con diez proyectos; seguido de actuaciones en mejora del acceso al agua (ocho); educación (seis) e infraestructuras y desarrollo de la base productiva (cinco).

Asimismo, se incluyen proyectos en materia de derechos humanos, integración e igualdad de oportunidades; seguridad alimentaria infraestructura básica y vivienda; fortalecimiento de estructuras democráticas y de la sociedad civil; protección del medio ambiente y capacitación de recursos humanos.

La Diputación ha destacado que,desde el área Empleado Público-Cooperación al Desarrollo, que dirige Francisco José Toajas, se ha habilitado ayuda de emergencia destinada a la población más vulnerable de la Franja de Gaza. En total, se han movilizado 120.000 euros, canalizados a través del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).

Estos fondos se destinan a atención primaria general para niños y niñas y mujeres, permitiendo financiar la contratación de personal médico, de enfermería y matronas, "en un contexto de extrema necesidad humanitaria".

La Diputación de Sevilla ha indicado que mantiene un convenio con la Asociación Sevillana de ONGD, dotado con 50.000 euros, cuyo objetivo es fomentar la participación y fortalecer la capacidad de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil con presencia en la provincia de Sevilla.

Asimismo, la institución sostiene un convenio con FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad), dotado con 200.000 euros, orientado al refuerzo de la gestión local y supramunicipal para mejorar los servicios a la ciudadanía en América Latina, el Caribe y el Norte de África.

El diputado Francisco José Toajas ha subrayado que con este conjunto de actuaciones, la Diputación "muestra y reafirma su compromiso con una cooperación internacional solidaria, descentralizada y alineada con los valores de justicia social y derechos humanos, reforzando el papel de los municipios y de la sociedad civil organizada en la construcción de un desarrollo más equitativo y sostenible a nivel global".