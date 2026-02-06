Diputación de Sevilla "enriquece" su catálogo de historia con 'La saga empresarial de los Benjumea' de Florencio Puntas

Presentación del libro sobre la saga empresarial de los Benjumea, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La saga empresarial de los Benjumea, "especialmente singular", puesto que a partir de sus inicios como colonos en una pequeña localidad sevillana "de señorío" --La Puebla de Cazalla--, se convirtieron en empresarios industriales "de fama internacional, que llegan a cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq, en Nueva York". Así lo ha destacado Antonio Florencio Puntas, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y Catedrático de EU, Área de Historia e Instituciones Económica, de dicha Universidad, quien ha reflejado en 'La saga empresarial de los Benjumea. Trescientos años de historia (1715-2015)' la trayectoria económica de esa familia.

En su obra diferencia las distintas etapas que la caracterizan: conversión de colonos en grandes propietarios y, finalmente, grandes empresarios industriales. Todo este recorrido explica también el despegue de la siguiente generación y la creación de Abengoa en 1941, "culminando una historia donde se combinan empresa, técnica y poder con enorme impacto en la España contemporánea", informa la Diputación en una nota de prensa en la que de destaca que con esta publicación "enriquece" su catálogo de historia.

"El giro empresarial hacia el mundo industrial está muy ligado a una opción académica también novedosa en la familia, los estudios de ingeniería. Precisamente, será un ingeniero, Javier Benjumea, fundador de Abengoa, el que consagre el perfil industrial de la familia", ha explicado el autor.

Aparte de la trayectoria económica de la saga, también se abordan en el libro los cambios en su orientación política: abrazo del liberalismo, pronta involución ideológica ultraconservadora, tanto política como religiosa, "que se consagra con la participación de los hermanos Rafael y Joaquín Benjumea Burín como ministros de las dos dictaduras del siglo XX, la de Primo de Rivera y la de Franco, en virtud de las puertas giratorias, pues ambos eran profesionales con gran experiencia en la empresa privada".

"Desde sus puestos de ministros adoptaron medidas que beneficiaron a los grandes propietarios, caso de la política hidráulica y de la contrarreforma agraria franquista, así como a sus familiares, destacando las conexiones que facilitaron el despegue como empresario de su sobrino Javier Benjumea y de su empresa, Abengoa", añade el catedrático de Historia.

LIBRO ORIGINAL QUE DESCUBRE ASPECTOS POCO CONOCIDOS

En este libro, Florencio estudia la trayectoria empresarial de la familia Benjumea a lo largo de tres siglos y ocho generaciones, algo sin precedentes en la historiografía económica española. No se trata de un solo empresario, "sino de una auténtica saga cuya evolución permite entender distintos momentos clave de la economía del país".

Para Pilar Rodríguez Habela, responsable del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura de la Diputación, "el libro destaca por su originalidad y por sacar a la luz aspectos poco conocidos de la familia, "como sus primeros compromisos políticos liberales o el papel decisivo del crédito y la inversión territorial en la construcción de su patrimonio".

"Otro de los grandes aciertos del trabajo es la amplitud y diversidad de las fuentes utilizadas. A pesar de no haber podido acceder a la documentación interna de la familia ni de la empresa, el autor logra reconstruir la historia mediante un sólido trabajo de síntesis a partir de prensa histórica, medios digitales y una bibliografía actualizada", abunda al respecto.