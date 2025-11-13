Diputación de Sevilla entrega casi dos millones de euros a más de 40 entidades para proyectos de atención social

Encuentro de la Diputación de Sevilla con varias entidades beneficiarias de ayudas para proyectos de atención social. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la diputada provincial, María Encarnación Fuentes, y la directora general del Área de Cohesión Social e Igualdad, Elena Marín, han recibido a los responsables de 44 entidades sin ánimo de lucro a las que la institución ha entregado casi dos millones de euros para el desarrollo de sus proyectos de atención social a colectivos vulnerables.

Según una nota remitida por la Diputación, la iniciativa busca reconocer "el trabajo y la implicación" en la provincia de muchas entidades, desarrollando proyectos con "finalidades muy variadas" como aquellas orientadas al fomento de la atención social, inclusión laboral, apoyo a las personas con capacidades diferentes, a las enfermedades raras, a las adicciones, a la infancia, a la mujer rural o a las personas migrantes.

En este sentido, Fernández ha destacado que los proyectos tienen en común que son "acciones que desarrollan mujeres y hombres que militan en el Tercer Sector de la provincia". Asimismo, ha querido destacar "su existencia" ante una sociedad "mu volátil". "Sois imprescindibles para Sevilla. Cada vez cuesta más trabajo tirar de gente, sobre todo de gente nueva, gente joven, en esta senda. Pero lo cierto es que la sociedad o camina toda junta o no será una sociedad digna, si hay gente que se nos queda atrás", ha subrayado.

Por su parte, Fuentes ha señalado que estas nuevas ayudas "fortalecen el sector social de la provincia" además de "afianzar sus estructuras". La mayor parte de las entidades beneficiarias de estas subvenciones, concedidas a través de concurrencia competitiva, reciben para el desarrollo de su acción social la máxima cantidad, 50.000 euros, para actividades que "fomenten la atención social a colectivos vulnerables y que propicien el acceso en igualdad a recursos o servicios especializados", superando así las dificultades geográficas existentes en la población de los municipios de la provincia de Sevilla.

Es una de las líneas recogidas en el Plan de Cohesión Social e Igualdad, financiado este año 2025 con 124Meuro y que cuenta con una consignación de 136Meuro en el Presupuesto General de la Diputación para 2026.

Por otro lado, en nombre de las entidades beneficiarias, la representante de la Asociación Autismo Sevilla, Mercedes Molina, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación. Ha asegurado que el tejido social ha demostrado "ser un pilar imprescindible para dar respuesta a los diferentes colectivos y un aliado imprescindible de las instituciones".

En esta línea, ha señalado que la colaboración entre Administración y el Tercer Sector es "clave". Asimismo, ha defendido el papel de las entidades como "generador de oportunidades laborales para profesionales de la salud, la intervención social y los cuidados" y el gran reto que supone actuar en el contexto rural.

Finalmente, ha apelado a la responsabilidad de las administraciones para "garantizar la sostenibilidad de las entidades". "Las entidades conocemos de primera mano las necesidades de los diferentes colectivos y podemos orientar las soluciones a aquellos objetivo más prioritarios y relevantes de la vida de las personas", ha concluido.