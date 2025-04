La Diputación de Sevilla firma acuerdos de patrocinio con Betis y Sevilla para "estrechar lazos" con la provincia

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, han firmado el nuevo patrocinio institucional, que regulará la colaboración del organismo provincial con el club nervionense a lo largo del año 2025. También este lunes, el mandatario provincial ha hecho lo propio con el presidente del Real Betis, Ángel Haro, con los mismos objetivos: "fomentar valores, acercar el equipo a la provincia y estrechar lazos con los municipios sevillanos".

Fruto de estos acuerdos, la Diputación dará a conocer su nueva imagen entre el público asistente a los partidos y entre el resto de aficionados que siguen a ambos conjuntos, según informa el organismo provincial en sendas notas de prensa.

En este sentido, el Sevilla FC es un equipo que destaca a nivel mundial como uno de los que más seguidores aglutina en redes sociales, "con una importante influencia en el fomento de valores, algo en lo que coincidieron ambos responsables". Entre otras cosas, el contrato firmado contempla el patrocinio del equipo Genuine, integrado por personas con capacidades diferentes; acciones relacionadas con el programa escolar del Sevilla FC y la presencia de los jugadores de la primera plantilla en "píldoras de contenido audiovisual" relacionadas con la provincia.

Tras el acto de la firma, que ha tenido lugar en el la Diputación, Del Nido Carrasco ha mostrado su satisfacción. "En el Sevilla FC siempre decimos que somos una de las instituciones más importantes de la ciudad de Sevilla y nos sentimos orgullosos y satisfechos de llevar el nombre de nuestra ciudad, de nuestra capital, de nuestra provincia...". También ha recordado que el Sevilla es "el cuarto club de España con más seguidores en redes sociales y con mayor capacidad de difusión", con lo que ha subrayado "su papel de altavoz" para "transmitir valores y principios".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha afirmado que este patrocinio "permite estrechar los lazos" entre las dos instituciones, pero "sobre todo pretende poner en valor la marca Sevilla" ya que, "independientemente de que el club tiene su domicilio y su estadio en la ciudad, sabemos que el sevillismo y lo que representa va mucho más allá de la capital, va mucho más allá de España, por esos 26 millones de seguidores que tiene en redes, pero, sobre todo, está muy arraigado en nuestra provincia".

"Este acuerdo de colaboración es un patrocinio económico en parte, pero pretende sobre todo intensificar las relaciones humanas y personales entre las instituciones". "Este convenio va también del fomento de los valores del deporte, de la deportividad, del compañerismo, de la superación y de la competitividad, pero para que sigáis trabajando por la cantera, por los niños y niñas, por la igualdad...", ha añadido.

ACUERDO DE PATROCINIO CON EL REAL BETIS

El presidente de la Diputación y el del Real Betis han coincidido en que el contrato de patrocionio servirá para estrechar los lazos que ya existen entre la institución deportiva con los municipios de la provincia, donde residen más de la mitad de los seguidores que acuden a ver los partidos en el estadio Benito Villamarín, y han mostrado su "voluntad inequívoca" de darle continuidad en 2026 y 2027.

La Diputación fortalecerá su presencia en los eventos deportivos y en el resto de actividades "de uno de los clubes sevillanos de referencia". El acuerdo contempla la presencia de la Diputación en los medios de comunicación y en las redes sociales del Real Betis Balompié; en la iniciativa 'Forever Green' del club para la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, incluye la visita de responsables y jugadores a peñas de la provincia, programas con escolares de los municipios y la compra de entradas para colectivos de proyectos sociales.

Durante el acto de formalización del acuerdo, que ha tenido lugar también en la Diputación, el presidente del Betis ha agradecido a Javier Fernández su "predisposición siempre positiva para colaborar". Este contrato tiene como objetivo fundamental acercar el deporte a la provincia, promover los hábitos saludables y el uso de la energías renovables y sostenibles mediante 'Forever Green', pero, sobre todo, es fundamental para acercar el Betis a la provincia".

Haro ha incidido en que "siempre hablamos de que el Betis es un club cercano" y ha aportado un dato menos conocido: "Más de la mitad de la gente que acude a ver los partidos del Betis son de la provincia".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha subrayado que el convenio "abarca mucho más que la parte deportiva y viene a estrechar lazos entre la provincia de Sevilla y el Real Betis Balompié". Fernández ha recordado que, aunque el mundo del fútbol esté "marcado por el gol", en referencia a los resultados de cada equipo, "una entidad centenaria como el Real Betis Balompié es mucho más que el gol" para la provincia.

"Este convenio permite acercar el Betis a la provincia", donde residen dos béticos por cada uno que lo hace en la capital, ha recordado. "No hay ni un solo pueblo que haya visitado que no me encuentre una peña bética y que no me encuentre banderas del Betis, con lo cual esa universalidad del club está presente en todos y cada uno de los rincones de la provincia".