La Diputación de Sevilla guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en Valdezorras

La Diputación guarda un minuto de silencio por la mujer asesinada en Valdezorras a las puertas de la sede provincial. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, con el presidente al frente, ha guardado este martes un minuto de silencio por Mercedes, la mujer de 47 años que fue asesinada por su pareja el pasado domingo en la barriada sevillana de Valdezorras. Con ella son 27 las mujeres víctimas de violencia machista en España en lo que va de año.

Mercedes sería la octava mujer en Andalucía y la primera de la provincia de Sevilla que es asesinada por este motivo en 2025. En este sentido, la entidad supramunicipal condena toda violencia machista y hace un llamamiento al entorno de las mujeres que pueden estar siendo víctimas para que denuncien al 016 esta situación.

Este y otros mensajes de apoyo y de llamada a la acción se llevan a cabo cada año con la puesta en marcha de la campaña de sensibilización por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además, la Diputación recuerda que pone a disposición de los municipios de la provincia asesores jurídicos especializados en violencia de género para informar y asesorar a las mujeres. También, desde el Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa se destinan recursos a mujeres y menores de 16 a 18 años víctimas de violencia machista.