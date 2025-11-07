La Diputación de Sevilla inaugura la duodécima edición de las Jornadas Técnicas del Cross de Itálica

El director del Cross Internacional de Itálica, Antonio Ruiz, y el director académico del CEU, Álvaro Lama, en la inauguración de las XII Jornadas Técnicas del Cross de Itálica. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El director del Cross Internacional de Itálica, Antonio Ruiz, y el director académico del CEU, Álvaro Lama, han coincidido este viernes en la importancia "de contar con un espacio de reflexión en torno a uno de los eventos deportivos de más calado en la provincia", como es el Cross de Itálica, donde "recibir una formación multidisciplinar e intercambiar puntos de vista desde esta diversidad de materias".

Juntos, ambos responsables han inaugurado las XII Jornadas Técnicas de Itálica, en una edición que se celebra nuevamente a aforo completo, entre alumnado, deportistas y otras personas interesadas en adentrarse en el soporte técnico, psicológico, médico, jurídico y comunicativo que hay detrás de un evento de campo a través de la envergadura del Cross Internacional de Itálica, según ha recogido la institución provincial en una nota.

Para Ruiz, estas Jornadas Técnicas representan el espíritu de lo que queremos transmitir con Itálica; "pasión por el atletismo, compromiso con la formación y búsqueda constante de la excelencia". Ruiz ha destacado igualmente la excelencia del panel de ponentes, como son la licenciada en Bioquímica (UCM) y Doctora en Ciencias del Deporte (UAM), Elena García; el psicólogo del deporte y sanitario especialista en programas de entrenamiento psicológico desde 1980 con deportistas de alto nivel (DAN), Pablo del Río; la atleta internacional especialista en carreras de fondo y obstáculos, Marta Serrano, y la redactora y Community Manager de la RFEA, Ainhoa Serrano Azpiazu.