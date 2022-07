La Diputación de Sevilla llevará al Pleno de final de julio el crédito extra para afrontar el incremento de los costes

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla elevará al pleno del próximo 28 de julio la propuesta de resolución que servirá para aprobar el crédito extraordinario que dé cobertura al incremento del coste de los materiales en todos los proyectos de obra que acomete actualmente la entidad provincial a través de sus iniciativas de inversión en la provincia, con especial relevancia en el caso de los planes Contigo y Actúa.

En este sentido, el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha enfatizado en una nota remitida este miércoles que "el compromiso de la Diputación es firme y claro, tanto con los ayuntamientos sevillanos, que podrán continuar acometiendo sus proyectos locales fijados en los planes Actúa y Contigo, como con los empresarios y el sector de la construcción, que tendrán garantías suficientes para licitar las obras asegurándose los márgenes necesarios y legítimos de beneficio empresarial".

Al hilo de esto, el mandatario provincial ha aprovechado para recordar que, "en el caso del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA), Diputación también tiene ya preparada su cuota para incrementar las partidas destinadas a materiales". Es en este punto donde el presidente se ha detenido para reclamar "el mismo grado de compromiso de la Junta de Andalucía, ya que el PFOEA es un programa que tiene corresponsabilidad compartida entre las distintas administraciones. Son la Junta --al 75%-- y las diputaciones --al 25%-- las que tienen que correr con los gastos de materiales. Por lo tanto, si esa partida ha sufrido un incremento en sus costes, necesitamos que la Junta también aumente sus aportaciones al programa".

Al respecto, Villalobos ha recordado que "llevamos semanas solicitando al presidente en funciones de la Junta un encuentro para abordar este asunto, pero, de momento, solo hemos obtenido el silencio por respuesta. Y si no atajamos ahora el problema, veremos cómo este verano los jornaleros del campo no pueden contar con las peonadas del PFOEA, porque las empresas de los municipios no podrán abastecer las obras de materiales debido al desajuste entre lo presupuestado para ello y el coste real de partidas como el cemento, la madera y el hormigón', ha concluido.