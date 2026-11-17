Archivo - Imagen panoramica del Cortijo del Cuarto - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha señalado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) que reducía de 200 a 100 metros la franja de protección de espacios libres junto al dominio público marítimo-terrestre en terrenos de dos sectores urbanísticos del Cortijo del Cuarto "no compromete" el proyecto de unas 6.000 viviendas del Barrio de Quarto, si bien "evaluarán" las adaptaciones precisas tras estas resolución.

La Diputación, a través de Sevilla Activa, ha aseverado que "desde el punto de vista técnico, y conforme a la documentación de aprobación inicial, la valoración preliminar es que la resolución no compromete sustancialmente el modelo urbanístico previsto para Barrio de Quarto", si bien ha mostrado "respecto y acatamiento" a las decisiones judiciales.

Así las cosas, fuentes de la institución provincial han señalado que continuarán con el desarrollo de los trabajos técnicos y urbanísticos que ya se encontraban en marcha, si bien evaluarán las adaptaciones que resulten necesarias para "garantizar la plena adecuación del proyecto al régimen de protección territorial aplicable".

Estas posibles adecuaciones, prosigue la entidad, "no desvirtúan, según la valoración técnica actual, la filosofía ni los principios esenciales que inspiran Barrio de Quarto, concebido como un modelo de desarrollo urbano sostenible en el que la integración ambiental y los espacios libres constituyen elementos fundamentales de su ordenación".

Ello, dado que, según han defendido, el proyecto "ya contempla una amplia superficie de zonas verdes y espacios libres integrada en su ordenación".

En contexto, el TSJA ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y ha aseverado que es "incuestionable" que la reducción de 200 a 100 metros de la franja de protección establecida en esta modificación refiere una "rebaja" respecto del nivel de protección ambiental.

Es más, insta a la Junta de Andalucía a "explicar y acreditar plenamente qué motivos engarzados con el interés público justifican la decisión que adopta", una justificación que, a su juicio, "debe ser especialmente rigurosa y exigente por lo que implica de sacrificio de los valores ambientales".