La Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con el sector turístico con la nueva Junta Directiva de ASET

Reunión del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, con la Junta de Gobierno de la ASET - DIPUTACIÓN DE SEVILLLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha recibido este jueves en la sede provincial a la nueva junta directiva de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), encabezada por su presidente, Jorge Robles del Salto, tras su reelección por aclamación el pasado mes de mayo, y con quien ha reafirmado el compromiso de la administración con el sector turístico.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, durante el encuentro, se ha analizado la evolución del sector en el territorio y ambas partes se han comprometido para colaborar en el fortaleciendo del posicionamiento de la provincia de Sevilla como un destino "competitivo, sostenible y de calidad".

En este sentido, Fernández ha felicitado a Jorge Robles y al resto de la junta directiva por la confianza renovada del sector y ha destacado el papel que desempeña ASET como "aliado estratégico" en la promoción del destino, a la vez que ha destacado la participación activa de la asociación junto a Prodetur en el Plan de Acción de Promoción del Destino Sevilla, un programa anual de actuaciones en mercados nacionales e internacionales diseñado por la sociedad provincial en colaboración con las asociaciones empresariales turísticas de la provincia.

Igualmente, ha asegurado que van a seguir trabajando de la mano del sector para "consolidar un destino cada vez más competitivo y capaz de distribuir los beneficios del turismo por todo el territorio provincial".