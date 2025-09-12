La Diputación de Sevilla recibe 1,4 millones para impulsar la plataforma inteligente de destinos en la provincia

Los vicepresidentes de Inpro y Prodetur, Antonio Jesús Muñoz y Rodrigo Rodríguez Hans, en un encuentro de trabajo con Enrique Martínez, presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Los vicepresidentes de Inpro y Prodetur, Antonio Jesús Muñoz y Rodrigo Rodríguez Hans, respectivamente, han mantenido este viernes en Sevilla un encuentro de trabajo con Enrique Martínez, presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. El objetivo de la reunión ha sido avanzar en el proyecto 'Plataforma Inteligente para Destinos Turísticos de la Provincia de Sevilla'.

El programa cuenta con una subvención de 1,4 millones de euros concedida por el Ministerio en la convocatoria de ayudas para el despliegue de Plataformas Inteligentes de Destino (PID). Se trata de un proyecto tecnológico que se alinea plenamente con la estrategia nacional de Destinos Turísticos Inteligentes y busca acelerar la transformación digital del turismo en Sevilla, mediante la integración de datos turísticos y territoriales y la puesta en marcha de soluciones digitales avanzadas que optimicen la gestión y favorezcan la sostenibilidad, explica la Diputación en una nota de prensa.

La Plataforma Inteligente de Destinos conectará a destinos, empresas, turistas y residentes y permitirá afrontar retos clave del sector, como la digitalización, la personalización de la oferta, la eficiencia operativa y el fortalecimiento del tejido empresarial local. Entre sus objetivos, destacan el desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión turística de alcance provincial; la creación de una capa digital de información turística, coherente y normalizada según normas UNE y la captura y análisis de datos sobre el comportamiento de los visitantes y el impacto económico del turismo.

Los vicepresidentes de ambas sociedades de la Diputación de Sevilla han resaltado que dicha ayuda supone un espaldarazo a la estrategia de turismo inteligente de la provincia, porque permitirá ofrecer un mejor servicio al visitante, mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer a las empresas turísticas del territorio.

La iniciativa beneficiará a todo el ecosistema turístico: destinos, empresas, visitantes, residentes e investigadores, consolidando a la provincia de Sevilla como territorio innovador y líder de la gestión turística inteligente, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).