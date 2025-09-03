La Diputación de Sevilla refuerza su asistencia técnica integral a los municipios de la provincia

Antonio Jesús Muñoz explica el refuerzo de Inpro a la asistencia técnica integral a los municipios de la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Informática Provincial de la Diputación de Sevilla (Inpro) ha acompañado en los últimos meses a numerosos ayuntamientos en la gestión contable, de personal y tributaria, garantizando un servicio completo e integral, adaptado a sus necesidades.

En concreto, municipios como Cantillana, Lora de Estepa, Peñaflor, Pruna, Santiponce, Castilblanco de los Arroyos o la Entidad Local Autónoma (ELA) de Isla Redonda han recibido asistencia técnica directa por parte del Servicio de Asistencia a la Gobernanza de Inpro, informa la Diputación en una nota de prensa.

La colaboración se ha centrado principalmente en la puesta al día de la contabilidad presupuestaria, la gestión de nóminas y la administración de tasas, trabajando codo con codo con el personal municipal y ofreciendo un acompañamiento completo. La asistencia 360º de Inpro incluye formación, grabación de datos, resolución de incidencias tanto informáticas como de carácter administrativo y asesoramiento especializado en cada materia.

Este apoyo es posible gracias al desarrollo propio de aplicaciones de gestión local como SICAL (contabilidad); Gestión de Personal y Nóminas; Licyt@l (expedientes de contratación); Sihalo (tasas) y otras herramientas puestas a disposición de los ayuntamientos de la provincia. Durante 2024, la asistencia técnica de Inpro ha permitido liquidar las cuentas de 81 municipios, siete mancomunidades, doce organismos autónomos, patronatos y consorcios, así como de la propia Diputación de Sevilla y de sus entes instrumentales.

Además, se ha facilitado la grabación de datos y el acompañamiento directo en la gestión de nóminas en aquellos municipios con menos recursos. De cara al último trimestre de 2025, Inpro seguirá centrando sus esfuerzos en la formación y el acompañamiento continuo a empleados de la administración local, a través de todos los canales de comunicación disponibles, para garantizar la calidad del servicio público y la atención eficaz a la ciudadanía.

El vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, ha destacado que "la asistencia técnica que ofrece la entidad va más allá de la informática. Muchos ayuntamientos pequeños carecen de recursos y, en ocasiones, de la preparación necesaria para adaptarse a los cambios normativos que exigen tanto Hacienda como la Seguridad Social, así como para rendir cuentas ante los distintos organismos". "Por eso, es fundamental poner en valor el trabajo y acompañamiento que prestan los profesionales de Inpro", ha añadido.