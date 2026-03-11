Diputación de Sevilla refuerza el plan contra virus del Nilo en 15 municipios con más medios y mayor área de actuación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (2d), presencia una demostración dentro del Plan de Control y Seguimiento de Mosquitos Transmisores del Virus del Nilo. - Eduardo Briones - Europa Press

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha analizado con los alcaldes de los 15 municipios con mayor riesgo entomológico de la provincia las novedades del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), puesto en marcha por la Institución en entornos periurbanos de Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

En el encuentro mantenido este miércoles en Villamanrique de la Condesa, Fernández ha explicado que los trabajos han continuado durante el invierno con la evaluación de datos y la planificación de la campaña en un contexto de elevadas precipitaciones. Asimismo, ha avanzado "las claves" de la nueva campaña, que incorpora varias novedades de interés.

Entre ellas, ha destacado la ampliación de la superficie de actuación, que incluirá entornos periurbanos de núcleos secundarios de población y zonas diseminadas; la anticipación de las intervenciones, con control larvario activo desde enero y tratamientos sobre el terreno iniciados el pasado 2 de marzo; y el refuerzo de los medios humanos y técnicos. Además, la campaña apostará por intensificar la concienciación ciudadana y la formación en los municipios.

El objetivo del plan, según ha señalado, es "controlar la densidad de mosquitos, con un exhaustivo control larvario en zonas de cría y con la aplicación de tratamientos específicos". Con el asesoramiento de expertos de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene una concepción integral y se ejecuta a través de la empresa pública Tragsatec, con la que se mantiene un contrato por dos años, con un presupuesto de seis millones de euros.

"La campaña 2026 contra el mosquito transmisor del virus del Nilo nos coge con bastante más experiencia, de la mano de Tragsatec y de las empresas especializadas, en conocer cuáles son los puntos de especial intensidad y de atención. Con una preocupación especial, porque ha llovido mucho, tenemos muchos humedales y esto supone un mayor riesgo", ha dicho Fernández, quien ha querido también lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "Vamos a poner todos los recursos de la parte para intentar que no haya ninguna víctima", ha apostillado.

En este contexto, Fernández ha recordado que en la Diputación "mantenemos el debate competencial, aunque no vamos a esperar a la resolución judicial y, de hecho, la institución lleva dos campañas dando un paso adelante". "El virus del Nilo afecta a personas y trasciende provincias; no es una plaga local que un ayuntamiento pueda gestionar únicamente con sus recursos", ha subrayado, insistiendo en que la Diputación considera que se trata de un problema de salud pública y que la Junta de Andalucía "debería asumir todas sus responsabilidades sanitarias y gestionar el control de los vectores de transmisión del VNO en primera persona y no hacer dejación de una competencia directa suya".

Asimismo, ha destacado que la Diputación mantiene contacto permanente con los 15 ayuntamientos responsables del control y tratamiento dentro de los cascos urbanos, así como con la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, competente en materia sanitaria. Esta coordinación permite autorizar los agentes químicos utilizados en los tratamientos y garantizar la detección temprana de la circulación del VNO en los insectos capturados en las trampas que la institución provincial ha instalado en distintos puntos de la provincia.

Una de las principales novedades del plan para los próximos meses es la ampliación de la zona de actuación, que será un 93,7% mayor que el criterio base aplicado inicialmente en 2025 por las autoridades sanitarias. La cobertura incluirá no solo un perímetro de 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos principales de población, sino también núcleos secundarios y zonas diseminadas, con el objetivo de mejorar el control de los focos de proliferación de mosquitos en áreas periurbanas, especialmente tras las intensas lluvias registradas en los últimos meses.

Además, se contará con más personal: dos nuevos técnicos de campo para reforzar la toma de datos y los estudios entomológicos, y un equipo adicional de tratamientos que prestará apoyo extraordinario durante toda la temporada para responder a posibles situaciones de alerta. Actualmente ya trabajan cuatro equipos sobre el terreno (dos a cada margen del Guadalquivir), cifra que se incrementará progresivamente hasta alcanzar cinco equipos a cada margen del río entre agosto y octubre, periodo en el que se prevé la mayor incidencia.

Los tratamientos se iniciaron el lunes 2 de marzo, en zonas de Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Coria del Río, Alcalá de Guadaíra y Utrera en las que se constató la presencia de larvas y pupas de mosquito. En estas primeras aplicaciones se ha utilizado Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti), un producto específico para el control de mosquitos culícidos que no afecta a otros insectos e inocuo para mamíferos, aves y reptiles.

La Diputación de Sevilla incrementará también las acciones de divulgación y concienciación, con un perfil más interactivo en redes sociales. Tendrá un papel destacado la web y la app ControlM, que sigue ofreciendo información y notificaciones personalizadas sobre mosquitos y tratamientos programados en cada municipio, con contenidos actualizados.

También se incidirá en la formación en los municipios, ofreciendo a los ayuntamientos la posibilidad de realización de cursos sobre elementos de prevención orientados a los técnicos municipales y se mantendrá la colaboración con colectivos, como los profesionales agrícolas del arroz y con el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

El objetivo es reforzar la concienciación ciudadana sobre la importancia de hacer un mantenimiento adecuado de espacios domésticos e instalaciones agroganaderas con agua, hábitats favorables para la cría de mosquitos, y de adoptar medidas de autoprotección frente a las picaduras, en distintas circunstancias.

TRABAJO CONTINUADO DURANTE EL INVIERNO

Durante enero y febrero se ha hecho un seguimiento de campo diario de los focos larvarios, con 700 nuevos puntos de control. También se ha optimizado la red de vigilancia de mosquitos adultos con la incorporación de otros 460 puntos de interés para el seguimiento.

Esta red de trampas para mosquitos adultos, desplegada con el asesoramiento científico de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), continúa proporcionando información relevante sobre las especies presentes en los municipios incluidos en el plan y en otras zonas. Se complementa con la red impulsada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta y con otras instalaciones del propio CSIC.

Los datos obtenidos permiten mantener una vigilancia epidemiológica activa y orientar los recursos hacia el control preventivo en aquellas áreas donde se detecta mayor densidad o diversidad de especies potencialmente transmisoras, antes de que se confirme circulación viral.

También se ha seguido con la instalación de cajas nido y refugios destinados a aves insectívoras y murciélagos como parte de las estrategias de lucha biológica contra los vectores transmisores del VNO, en coordinación con los ayuntamientos.

En 2025 se instalaron 422 cajas nido para paseriformes y 75 refugios para murciélagos en árboles de parques y tramos de riberas de arroyos. Para la campaña de 2026 está prevista la instalación de 840 cajas nido -incluyendo nidos en fachada para favorecer la formación o refuerzo de colonias de vencejos y aviones comunes- y 150 refugios para murciélagos.