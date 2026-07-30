Diputación de Sevilla respaldará con un millón de euros las obras de la residencia de la UPO Flora Tristán

El presidente de la Diputación y el rector de la UPO, en la atención a medios en la sede de la institución provincial - EUROPA PRESS

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, en su intento de buscar fórmulas de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en lo que a la residencia Flora Tristán se refiere, después de que su continuidad esté en el aire como consecuencia de las importantes obras que precisa y el elevado coste de su rehabilitación, destinará un millón de euros al citado proyecto, que es el montante presupuestado para la intervención.

Así lo ha expresado su presidente, Javier Fernández, en una atención a medios, después del Pleno ordinario de la Diputación, celebrado este jueves, 30 de julio, en el que se ha aprobado un plan extraordinario cifrado en 100 millones de euros ('Sevilla de Cien'), en el que se incluye la partida para la citada residencia universitaria. Las obras está previsto que comiencen el próximo 17 de agosto y se confía en que para el inicio del curso 27/28 estén finalizadas.

El presidente de la Diputación y el rector de la UPO, Francisco Oliva, han estado estas últimas semanas ultimando un punto de encuentro para ayudar a la universidad al respecto ante los "problemas de financiación del gobierno andaluz", que ha motivado, en palabras del mandatario provicial que la Olavide "no tenga capacidad financiera para poder invertir y poner al día esa residencia, que es más que una residencia".

Fernández ha venido remarcando el "carácter social, educativo, formativo, y también colaborativo en relación con el barrio en el que está ubicada". Este jueves, en una comparecncia conjunta, se ha mostrado encantado de dar esta noticia, "que trasciende de lo universitario por dónde está enclavada, con un nivel de profundidad social considerable".

La fórmula para inyectar ese millón de euros no es otra que una partida dentro de ese plan extraordinario, si bien habrá que hacer un convenio específico. "Si hemos conseguido aportar a una universidad pública, nos damos por útiles", ha destacado Fernández.

De su lado, Oliva ha reconocido que este día es uno de los más felices como rector. "Teníamos un problema muy importante, hay que hablar en pasado, pero no teníamos dinero. No sé si por primera vez en la historia todo el sistema universitario ha arrojado un déficit estructural. La Flora Tristán es mucho más que una residencia al estar en un barrio delicado".

"Cuando se hizo público el problema hubo muchisímas reivindicaciones, entendibles, y, en este sentido, al presidente de la Diputación le estaré eternamente agradecido por su liderazgo en este tema: sin él, no hubiera sido posible. Ha visto que es un proyecto de los que transforma la sociedad", ha abudado el rector de la UPO.

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide rechazaba, el pasado 22 de junio, la propuesta de cesión de la gestión del inmueble a la Fundación Gerón, dado que podría haber otras entidades interesadas en asumir la obra, así como la continuidad del proyecto de residencia. Este órgano consideraba que la fórmula que ofrece "mayores garantías" es la apertura de un procedimiento público de licitación.