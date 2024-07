Diputación de Sevilla tranquiliza a los 250.000 vecinos afectados por virus del Nilo:"Estamos actuando sobre el terreno"

La Diputación de Sevilla informa a los 13 municipios afectados sobre los trabajos para combatirlo, lo cuales se extenderán al 15 de noviembre



ISLA MAYOR (SEVILLA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido este lunes una reunión informativa con los 13 municipios afectados por el virus del Nilo y las empresas encargadas del control de mosquitos. Durante la misma, han compartido con los alcaldes la evolución en la ejecución de las acciones de control de la plaga de mosquitos potencialmente transmisores del virus del Nilo, financiadas por la Diputación con un millón de euros. Se trata de los municipios de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares del Río, Utrera y Villamanrique de la Condesa.

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, en una atención a medios tras la reunión, ha apelado a la cautela y ha pedido a los 250.000 vecinos de los municipios afectados, "paciencia y tranquilidad". En esta línea, ha asegurado que "ya se está actuando sobre el terreno", aunque aclarado que los efectos no son inmediatos, para explicar seguidamente que "los efectos vendrán cuando pasen unos días cuando el tratamiento haga efecto, la gente ya notará en el territorio que la población de mosquitos va a bajar considerablemente".

Al hilo de ello, ha señalado que se han contratado a dos empresas para cada margen del río, una para el derecho y otra para el izquierdo. Asimismo, ha asegurado que durante la reunión ambas empresas han expuestos los trabajos realizados en la primera semana, de tal forma que "los alcaldes y las alcaldesas tengan la información de primera mano para poderla trasladar a los ciudadanos", ha matizado.

"Qué es lo que se ha hecho por parte de las dos empresas: una ya lo tiene todo mapeado y muy localizado donde pueden estar los importantes focos, y la otra igual. Una ya ha empezado a actuar y la otra en el día de hoy ya está actuando", ha continuado Domínguez.

De otro lado, ante la pregunta de si se ha empezado tarde con los trabajos, el diputado ha recordado que "no se trata de una competencia local, es salud pública, cuya competencia recae en la Junta de Andalucía", pero "eso irá judicializado donde tenga que ir y hasta las últimas consecuencias", ha aseverado para defender a continuación que la Diputación lo que ha hecho es "no darle la espalada a esos más de 250.000 vecinos poniendo un millón de euros sobre la mesa".

A este respecto, ha asegurado que no van a entrar en "si vamos tarde o no vamos tarde, el tratamiento ha empezado y le aseguro yo que va a ser efectivo en los próximos días". Además, ha explicado que el contrato de emergencia realizado con las dos empresas está previsto hasta el 15 de noviembre, aunque "si hiciera falta se prorrogaría el tiempo que fuese necesario", ha matizado.

Por último, Domínguez ha advertido la Diputación de Sevilla "no va a polemizar más" con la Junta de Andalucía en medios de comunicación, porque "no hay necesidad de esto, los vecinos no tienen que estar preocupados de si la Junta de Andalucía se está peleando con la Diputación", ha concluido.

ALCALDE DE ISLA MAYOR: "ESTAMOS DESAMPARADOS SANITARIAMENTE"

Por su parte, el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha dicho sentirse "aliviado" gracias al apoyo mostrado por la Diputación de Sevilla, que "está ahí para echarle una mano a todos los ayuntamientos sean del color que sea", ha destacado, al tiempo que ha afeado a la Junta de Andalucía que se haya "despreocupado de todos los municipios que estamos afectados".

En este sentido, Molero ha expresado que están "desamparados sanitariamente", por lo que "cada uno estamos haciendo la guerra por nuestra cuenta contra el virus, con las competencias totalmente delegadas en los propios ayuntamientos". No obstante, ha señalado que ahora, con la colaboración de la Diputación, "estamos un poquito más coordinados y vamos a seguir trabajando para que esta problemática que, además se está cebando con muchas familias, pase lo más rápidamente posible y los efectos sean los más mínimos de aquí para adelante".

Además, el alcalde ha recordado que al municipio de Isla Mayor se le suma la particularidad de ser una zona arrocera, con 12.000 hectáreas de arroz, exactamente. Por tanto, "el municipio está en todo el centro de la marisma del Guadalquivir, con mosquitos andando a sus anchas, con una fauna también importante de aves que es el propio vector principal de transmisión del virus del Nilo", y, con esta situación en zona arrocera, "no dan autorización por parte de la Administración autonómica para tratar los arrozales", por lo que "nos encontramos totalmente con las manos amarradas", ha apostillado .

Por último, Molero ha pedido al Gobierno andaluz que haga su trabajo, sino Bueno, "¿Para qué tenemos una Consejería de Salud? ¿Para qué tenemos una Delegación de Salud?", se ha preguntado al tiempo que ha advertido que "el problema es que ya el virus del Nilo no tiene frontera, no tiene ni colores políticos y la verdad que lo que tienen que hacer velar por la salud pública".

INFORME DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL

Con respecto a las actuaciones, a lo largo de esta semana ambas empresas han realizado la diagnosis de la situación y el cartografiado, para localizar las áreas de influencia y vulnerables a la proliferación de mosquitos y tratando los perímetros de las zonas habitadas periurbanas principalmente.

En el margen derecho del río Guadalquivir, que engloba a los municipios de: Coria del Río, La Puebla del Río, Palomares del Río, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar, la empresa LOKÍMICA ha detallado la amplia red hidrográfica y puntos de acumulación de agua como zonas de riesgo de desarrollo larvario a controlar.

Se han empleado tratamientos larvicidas o adulticidas en: diversos puntos urbanos de Coria del Río, así como en el Arroyo de Porzuna y actuaciones en zonas de margen izquierdo del Guadalquivir en el término municipal de este municipio (Acequia SE-686, Arroyo de drenaje lateral, Arroyo Cañaveral, Cuadra de caballos, Acequia Drenaje de viviendas y zona junto al Embarcadero); Puebla del Río (área inundable en Ribera del Río y calles aledañas, Ribera del Río Guadalquivir y acequias y arrozales colindantes al municipio); Palomares del Río (zonas caño Real, zonas calle de la Jimena, zona arroyo de la Ugena); Isla Mayor (alrededores Avda. de la Concordia, acequia junto punto de pesca, zona calle Nueva, zona calle Filipinas, huerto urbano, Canal Alfonso XIII); Almensilla (Arroyo de Cañada Fría, Arroyo Madre Vieja y alrededores del municipio) y Bollullos de la Mitación (diferentes puntos del arroyo entrada por Coria del Río, Privados tras polígono Pibo y revisada toda la zona perimetral del municipio).

En el margen izquierdo del río Guadalquivir, que engloba los municipios de Utrera, Dos Hermanas, Lebrija y Las Cabezas de San Juan, la empresa ATHISA MEDIO AMBIENTE ha ejecutado realizado la vigilancia de la zona periurbana en todos los municipios, a un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros desde el límite municipal de cada uno de ellos y ha realizado tratamientos larvicidas y/o adulticidas en: Utrera (pedanía de Pinzón) y Dos Hermanas (en compuerta en arroyo de las Culebras).