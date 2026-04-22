La Diputación de Sevilla trasladará el Día de la Provincia al 28 de mayo por coincidir con la semana del Rocío

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (i), junto al presidente de la Diputación, Javier Fernández y la portavoz parlamentaria socialista, María Márquez, este martes de Feria con ocasión de distinas recepciones. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla trasladará el Día oficial de la Provincia al 28 de mayo por coincidir el día 23, que es la fecha habitual de dicha celebración, con la semana del Rocío, con idea de "hacer compatibles todas las cosas". No en vano, ese fin de semana, miles de peregrinos de hermandades de Sevilla capital y provincia se dan cita en la aldea almonteña.

Así lo ha afirmado su presidente, Javier Fernández, este miércoles, en una atención a medios antes de la tradicional recepción institucional que ofrece la Diputación en el Real de Los Remedios, en la que "abre las puertas de la Feria de Sevilla a los 106 pueblos de la provincia, a los alcaldes y las alcaldesas para que compartan con nosotros no solamente unas horas maravillosas sino para que podamos ver lo grande y lo rica que es la provincia".

En este sentido, el mandatario provincial ha subrayado el "gran patrimonio humano" que tienen los alcaldes y concejales de cada una de las localidades, "que se matan todos los días por conseguir que sus pueblos sean el mejor lugar del mundo para vivir". "Quiero daros las gracias por eso y decir que, evidentemente, la Diputación espera que la Feria siga transcurriendo con razonable normalidad y naturalidad".

Fernández ha reconocido que este martes ha tenido la oportunidad de tender la mano al alcalde de Sevilla "para todo aquello que sea necesario para que esto vaya bien, es bueno para toda Sevilla y esa es la voluntad que tengo como presidente de la Diputación".

Por último, el presidente provincial se ha acordado, "como hago siempre", de la "gente que hace posible esto". "Nosotros vamos a disfrutar de un buen rato, pero hay muchos que hacen posible la Feria, desde Protección Civil a Bomberos, pasando por Policía Local, Policía Nacional, empleados del transporte, de la limpieza... En definitiva, todos los que trabajan en estos días para hacer la vida a la gente un poquito más alegre".