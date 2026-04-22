Maíllo (Por Andalucía) afea a Moreno que use "de manera desvergonzada" las instituciones para actos partidistas del PP

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una atención a medios en la sede de Izquierda Unida en Cádiz. - POR ANDALUCÍA
CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha afeado a Juanma Moreno el que utilice "de una manera desvergonzada" las instituciones para hacer actos partidistas del PP, resaltando que la Junta Electoral ha admitido hasta ocho denuncias de su formación contra visitas técnicas de consejeros del Gobierno andaluz que "en realidad eran actos propagandísticos".
En respuesta a preguntas de periodistas en Cádiz sobre la denuncia planteada por la coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz contra un acto público de Vox este viernes en la capital gaditana al entender que vulnera los plazos de campaña, Maíllo ha asegurado desconocer dicha información, aunque defendiendo que se cumpla la ley electoral y que "si alguien no la está cumpliendo, se le debe sancionar".
"Yo lo que le puedo decir es que las denuncias que ha hecho la coalición Por Andalucía han sido aceptadas por la Junta Electoral y se le ha puesto colorado a Moreno", ha manifestado.
A este respecto, ha abundado que la Junta Electoral ordenó que se retiraran los mensajes publicados en las redes sociales de la Junta de Andalucía, que Maíllo ha calificado de "escándalo".
"Se le ha dado un mensaje muy claro a Moreno, por ahí no puede seguir, utilizando de una manera desvergonzada las instituciones para hacer actos partidistas del PP", ha afirmado el candidato de Por Andalucía.