Bellido (PP) avanza que "Ciudad Jardín tendrá Plan de Regeneración Urbana para mejorar 19 bloques y 532 casas"

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa en las elecciones autonómicas del 17M, José María Bellido, Bellido, y la candidata número cuatro, Beatriz Jurado. - PP

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa en las elecciones autonómicas del 17M, José María Bellido, ha avanzado este miércoles las propuestas en materia de regeneración urbana y rehabilitación de viviendas en el barrio de Ciudad Jardín de la ciudad de Córdoba, de la que es alcalde y que "impulsará el próximo gobierno de Andalucía si los ciudadanos dan su confianza al proyecto del PP", en este caso con un plan que "será financiado con fondos europeos a través de la Junta, priorizando la rehabilitación energética y la mejora de condiciones de 19 bloques y 532 viviendas".

Así lo ha subrayado Bellido, quien ha atendido a los medios de comunicación junto a la candidata número cuatro, Beatriz Jurado, al tiempo que ha destacado "la experiencia de gobierno y de gestión del PP como garantía para el futuro, contrastando con otros partidos que sólo hacen promesas vacías". Según el candidato, "la propuesta principal para Ciudad Jardín es convertirlo en el siguiente barrio con un plan de regeneración urbana, siguiendo el modelo ya iniciado en Parque Figueroa".

Igualmente, según ha especificado, "se complementará la financiación pública con incentivos económicos locales y nuevas normas urbanísticas que permitirán a las comunidades de propietarios ganar edificabilidad para financiar sus propias rehabilitaciones energéticas y de accesibilidad". Además, ha incidido en "la importancia de actuar en barrios con historia como Ciudad Jardín, sin olvidar el crecimiento en nuevas zonas de Córdoba".

Bellido ha hecho un llamamiento a los cordobeses y los andaluces para "aprender del pasado, a defender a Córdoba y Andalucía de quienes quieren volver a un pasado donde prometían la instalación de ascensores y pasaban años, décadas incluso, sin que lo hicieran". Ha pedido a los cordobeses "confianza en proyectos y programas que funcionan, porque los cordobeses han visto en estos últimos años que efectivamente que lo que el PP promete se cumple y los programas que ponemos en marcha se llevan a cabo".

"GESTIÓN Y ESTABILIDAD"

Por su parte, Jurado ha insistido en que "la carta de presentación del proyecto del PP en esta precampaña es la gestión, estabilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de los ciudadanos".

La candidata ha asegurado que "el modelo de Juanma Moreno busca hacer las ciudades y barrios más habitables, con calidad de vida, bienestar y oportunidades para los vecinos", de ahí que haya pedido a los vecinos que "confíen en el proyecto de Juanma Moreno para los próximos años, pues es beneficioso para los cordobeses, genera desarrollo, futuro y bienestar".

"Durante estos años se ha demostrado desde el PP interés en los asuntos que afectan a los vecinos, y gracias a la estabilidad y al diálogo con todos, uniendo las políticas del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía se ha podido atender a muchas de ellas", ha declarado.

La popular ha asegurado que están "centrados en dar respuesta a los problemas de los andaluces y de los cordobeses, y para eso necesitamos una mayoría de estabilidad, una mayoría de convivencia que nos permita contar con oportunidades, bienestar y un mejor futuro para los cordobeses, que es para lo que estamos trabajando desde el PP".

